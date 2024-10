A novembre in Veneto il martedì si torna al cinema con 3 euro

Forte del successo crescente che ha accompagnato i mesi di marzo e maggio, con un numero sempre maggiore di sale aderenti e di partecipazione di pubblico, torna anche per tutto il mese di novembre nelle sale cinematografiche del Veneto la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

Da martedì 5 a martedì 26 novembre, con un biglietto al costo ridotto di tre euro, gli appassionati potranno apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes, Berlino e dalla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche autunnali.

L’iniziativa mira non solo ampliare la cultura cinematografica dei cittadini, incentivati dal costo ridotto di accesso in sala, ma anche valorizzare il ruolo delle sale di prossimità e quelle opere filmiche che vengono spesso escluse dalla grande distribuzione. Una strategia che si è rivelata vincente, dati i lusinghieri risultati ottenuti nei primi due mesi 2024.

Trentuno gli schermi veneti che hanno aderito e proseguono nell’iniziativa. Quattro le sale coinvolte a Vicenza e in provincia: il Cinema Odeon in città, il Multisala Metropolis a Bassano del Grappa il Cinema Busnelli a Dueville e il Multisala Starplex a Marano Vicentino. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto, come detto, è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

“Questo progetto pluriennale – commenta l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari – pone al centro il ruolo della sala cinematografica quale spazio culturale in cui la visione di un film, accessibile a tutti, sia un’occasione di dialogo e analisi critica. L’iniziativa contribuisce a riaffermare il valore culturale del cinema come forma d’arte e intrattenimento, capace di arricchire la visione del mondo e stimolare la riflessione”.