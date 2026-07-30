Istat: disoccupazione sale al 5,7%, quella giovanile al 18,4%

La stabilità mensile degli occupati deriva nello specifico dall'aumento tra uomini, dipendenti a termine, 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, e dal calo tra le donne, i dipendenti permanenti, gli autonomi, i 15-24enni e i 35-49enni. Rispetto al 2025, la crescita del numero di occupati (+0,5%) si osserva tra gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni. Mentre si assiste a una diminuzione tra i 15-24enni e i 35-49enni. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,3 punti. dipendenti a termine, 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, e dal calo tra le donne, i dipendenti permanenti, gli autonomi, i 15-24enni e i 35-49enni. Rispetto al 2025, la crescita del numero di occupati (+0,5%) si osserva tra gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni. Mentre si assiste a una diminuzione tra i 15-24enni e i 35-49enni. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,3 punti.

Rispetto all'anno precedente si sono registrati inoltre 131mila occupati in più e la crescita delle persone in cerca di lavoro (+7,2%, pari a +97mila disoccupati in più) ha coinvolto uomini, donne e tutte le classi d'età. La diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -103mila unità) riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età.