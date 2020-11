Nascono a Valdagno i mozzi a lunga durata per le mountain bike della nazionale italiana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ascolta “Damil Components – Andrea Repele” su Spreaker.

Una notte insonne e un “imprenditore pazzo” hanno dato vita a Damil Components, un’azienda della Valle dell’Agno specializzata nella produzione di mozzi e ruote di ultima generazione che sono arrivate anche a tagliare traguardi importanti con la nazionale italiana di mountain bike.

Andrea Repele, amministratore delegato, ha combinato la sua passione per la mountain bike con il suo lavoro. Dopo anni passati a lavorare come tornitore, decide di mettersi in proprio fondando nel 1995 la Damil Tornitori: “Non fatemi ricordare quando ho comprato il primo tornio – ricorda con un sorriso Andrea a Radio Ecovicentino – a quei tempi pagare il 25% di interessi alla banca non era considerato un’usura”.

Cresciuto in sella alla bici, Andrea ha anche fondato e allenato dai primi anni 2000 una squadra di paese: “Gli atleti del Veloclup Piana buttavano in media 50 ruote a stagione”. Da qui, l’idea di costruire un mozzo con “mentalità tedesca”, ovvero un prodotto che deve durare sette volte di più per non far sprecare soldi e fatica agli atleti. Ma perché proprio il mozzo? Andrea ha spiegato che la ruota è il cuore della bicicletta di cui il mozzo è il fulcro centrale. Parte dunque nel 2015 la Damil Components, un’eccellenza vicentina che affianca i grandi marchi dell’industria delle due ruote come la KTM e la Shimano oltre a fornire i propi componenti ad atleti professionisti e amatori.