L’… Eco del 2024 in pillole/MAGGIO – Gli articoli più letti del mese

Finalmente è una buona notizia a “capeggiare” la Top5 degli articoli più gettonati dai lettori della nostra testate. Un appassionato di mountain bike vicentino, un 40enne di Thiene, è stato rintracciato dai vigili del fuoco tra i boschi dopo una decina di ore di ricerche. L’uomo era rimasto vittima di una caduta su un percorso sterrato: era ferito e impossibilitato a muoversi, fino alla ricognizione dei soccorritori che lo hanno individuato e portato in salvo nella tarda serata della domenica.

Non si tratta dell’unica buona novella del mese di maggio, tenendo conto della festa che si è celebrata la nascita di Colin, nuovo venuto al mondo che va ad integrare la piccola – per numero di abitanti – comunità di Laghi, il Comune meno abitato del Veneto.

A fare da contraltare, stavolta in negativo, i vari articoli legati agli effetti del maltempo che in due diverse ondate di nubifragi violenti ha provocato allagamenti, frane e danni assortiti in particolare nell’Altovicentino. A Malo, Isola, Giavenale e Santissima Trinità di Schio alcuni dei luoghi più martoriati, con danni per milioni di euro.

A Thiene, poi, commercianti in lutto, per l’addio a una donna che ha segnato un’epoca con la sua attività nel centro storico.

E diventa virale, anzi “viralissimo” sui social di tutto il Veneto, la fontanella d’acqua della galleria appena inaugurata nel tunnel della Spv che collega altovicentino alla vallata dell’Agno. Un “rubinetto” d’acqua ritenuto non pericoloso ma che suscita polemiche sulla bontà dei lavori intorno alla discussa superstrada.