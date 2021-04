Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Colli Berici: quando metti piede nel cuore di quelle colline sembra di lasciarsi il vecchio mondo alle spalle e immergersi in un angolo tranquillo tra boschi, strade e sentieri dove la vita sembra scorrere un po’ più lenta del solito.

I Berici sono uno dei luoghi più interessanti del vicentino dal punto di vista naturalistico: originatisi nel corso di milioni di anni sul fondo di un mare tropicale, ospitano numerosi siti di interesse come le numerose grotte e covoli, formazioni vegetali tutelate a livello europeo con la presenza di specie endemiche come la Saxifraga berica, oltre che siti storici con antichi castelli, tombe medievali, eremi ricavati tra le pareti rocciose.

Alta Via Berici 1 di 3

Una dei modi migliori per esplorare questo splendido territorio è attraverso l’Alta Via dei Colli Berici, un percorso di circa 140 chilometri che porta a scoprire molte delle bellezze di queste colline in sella a una bici o a piedi. Il percorso si sviluppa in prevalenza alle quote più alte di questo comprensorio, percorrendo per lo più mulattiere e sentieri con un dislivello positivo che si aggira intorno ai 4000 metri.

Ovviamente l’itinerario può essere suddiviso in varie tappe a seconda dell’allenamento di ognuno, sfruttando gli alloggi presenti in zona oppure si presta anche ad essere percorso in momenti diversi dato il percorso ad anello. Durante questo viaggio vengono attraversati i territori di ben 17 comuni; si parte dal Lago di Fimon, nei pressi dell’imbarcadero, per salire verso Villa di Fimon e proseguire per Perarolo. Da qui si piega verso il Monte Comunale di Brendola scendendo poi all’affascinante Rocca dei Vescovi; si cala quindi decisamente verso sud che porta fino ai Monti di Lonigo, passando per la Costa di San Vito di Brendola, Grancona e i colli di Sarego. Si scende ancora fino ad Alonte dove si trovano delle tombe alto medievali e al Monte Molinetto di Orgiano, costeggiando una base dell’esercito italiano.

Ammirando la sottostante Val Liona si ritorna a Grancona, dalla quale ci si abbassa fino alla frazione di Pederiva.

Alta Via Berici 2 1 di 4

Appena terminata la discesa si risale ora lungamente verso San Gottardo, abbracciando la Valle del Gazzo con le sue numerose cave dismesse celate tra i suoi boschi.

Nel cuore dell’Alta Via si trova Zovencedo, noto per la sua pietra che vanta un museo nella Cava Cice e una splendida abitazione rupestre chiamata Sengia dei Meoni. Una volta abbandonato Zovencedo ci si dirige al piccolo altopiano di Pozzolo di Villaga, compiendo un piccolo anello tra i Monti Faeo e Lupia con i caratteristici casotti in pietra e un mirabile punto panoramico su San Germano dei Berici e la Val Liona.

Una seconda propaggine sud è data dal Monte Cistorello, poco più a nord di Sossano. È la volta ora di percorrere in quota la lunga Riviera Berica, passando per il caratteristico Eremo di San Donato alla base di alcuni covoli, la Scudelletta e il Monte della Cengia, la Torretta di Nanto, i colli sopra Lumignano e Costozza.

L’ultimo tratto si svolge nei pressi di Pianezze, costeggiando il Lago di Fimon e ritornando al punto di partenza.

Complessivamente il percorso non presenta difficoltà di sorta, è piuttosto panoramico e permette di apprezzare numerosi scorci rurali come vecchie contrade e piccoli centri abitati. I periodi migliori per percorrere l’Alta Via dei Colli Berici sono la primavera e l’autunno dove si può trovare un clima mite e favorevole e godere appieno di questo bel viaggio su questi meravigliosi colli. È presente in loco una nutrita tabellazione e caratteristici segnavia, inoltre si può trovare al link https://www.visitterredelgua.it/turismo/altavia-dei-berici/ la traccia gps dell’itnerario.