Budino latte e menta: la ricetta per un dessert facile e rinfrescante

Fogolare Veneto per combattere il caldo di queste settimane propone un dessert semplice e veloce, ma soprattutto rinfrescante: il budino latte e menta.

Si versa in una casseruola un litro di latte e in infusione una ventina di foglie di menta e si fa scaldare, quasi ad ebollizione (80 gradi circa), dopo di che si filtra il latte, si aggiungono 100 grammi di zucchero a velo vanigliato e 50 grammi di sciroppo di menta. A questo punto, per far addensare il budino, si scoglie in due cucchiai di latte freddo 75 grammi di maizena (importante che il latte sia freddo poiché l’amido altrimenti in un liquido caldo inizierebbe a formare dei grumi).

Si versa il latte freddo con la maizena nel latte caldo filtrato, dove ci sono già lo sciroppo e lo zucchero, dopo di che si ripone sul fuoco per far in modo che l’amido addensi la crema. Se si vuole per facilitare il processo di addensamento si può aggiungere l’agar agar o due fogli di colla di pesce (ammollata in acqua fredda), si versa il composto negli stampini e si ripone in frigorifero fino al completo raffreddamento.

Può poi essere servito con delle scaglie di cioccolato e, su suggerimento del sommelier Maurizio Falloppi, con un vino dolce di accompagnamento, Marzemino passito o Verduzzo ramandolo friulano.