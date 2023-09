Ecco il segreto del Tiramisù con una crema perfetta

E’ uno dei dolci veneti tra i più famosi al mondo, se non il più famoso: il tiramisù, che è nato a Treviso ma è diventato internazionale. Quella che vi propone Fogolare Veneto è la versione con un segreto nella preparazione della crema.

Per la crema al mascarpone si dividono infatti tre uova, e prima di montarle si prepara uno sciroppo con 150 grammi di zucchero e 50 grammi di acqua portando ad ebollizione, metà di questo si versa negli albumi e metà nei tuorli per pastorizzarli. Montiamo quindi i tuorli con lo sciroppo, si aggiungono 250 grammi di mascarpone e infine gli albumi montati a neve, anche questi con lo sciroppo, mescolando dal basso verso l’alto e viceversa, non in senso rotatorio per non smontare la crema.

Si passa quindi alla preparazione, creando due strati con i savoiardi intinti nel caffè fatto con la moka, non zuccherato, poi si usa la crema per coprire i due strati di savoiardi e infine si setaccia sopra il cacao amaro.

Il sommelier Maurizio Falloppi, suggerisce di accompagnare questo intramontabile dolce, tradizione della cucina italiana, con un vino dolce, in particolare il Recioto di Soave.