1/22 Voci in radio – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Premessa. Iniziamo da oggi con una nuova newsletter che vi raggiungerà nelle caselle di posta elettronica una volta alla settimana e che conterrà una sintesi degli incontri – riascoltabili in podcast – che abbiamo vissuto in radio. Si tratta di persone che costituiscono un tale patrimonio di umanità, storie, notizie e approfondimenti che davvero vale la pena di condividerlo con più persone possibili.

Vi ricordiamo infatti che tutti le trasmissioni di Radio Eco Vicentino (Wer love Italia – Start Up – Parlami di Te – Music Around – L’Eco dei Comuni – Fogolare Veneto – Parola ai direttori) sono riascoltabili “on demand” dalle principali piattaforme di condivisione audio. Ci auguriamo che posso trovare il vostro interesse. E ora, via con le segnalazioni.

Domani sera su Rai3 andrà in onda la terza e ultima puntata dello spettacolo di Marco Paolini “La fabbrica del mondo“: le registrazioni, come avevamo raccontato in questo articolo, parlano molto del vicentino. In particolare, vi segnaliamo la chiacchierata di Marco Paolini e del divulgatore Telmo Pievani con Daniele Zovi, già comandante del Corpo Forestale dello Stato, che abbiamo avuto il piacere di ospitare anche in radio: ascoltarlo è fare un viaggio nell’Altopiano, fra alberi, animali e boschi. Ve lo consigliamo.

Fatta questa premessa, eccoci con gli altri ascolti che vi suggeriamo. La scorsa settimana eravamo partiti con un live: musica e risate con una puntata di “Music Around” veramente scoppiettante. Ospiti di Silvia Scagliarini il simpaticissimo duo Los Hermanos Live che puoi riascoltare in podcast sul nostri sito e la nostra app: suonano le musiche tratte dai film dell’accoppiata Bud Spender – Terence Hill.

Mercoledì, sempre della scorsa settimana, abbiamo dato spazio a tanti suggerimenti sull’arredo e il design, grazie a StartUp: Gianni Manuel ha infatti intervistato Gaetano Rossi di Arredamenti Rossi. E’ stato un viaggio dentro al suo laboratorio di falegnameria a Schio.

A We Love Italia (le nostre due ore di diretta settimanali a cura di Gianni Manuel ha felicemente accolto in studio Silvia Scagliarini per una puntata dedicata all’ospitalità.

La settimana del 10 gennaio ha visto anche il ritorno del nostro appuntamento quindicinale “Parola ai direttori” con la partecipazione della direttrice dell’Eco Vicentino Mariagrazia Bonollo che, insieme al direttore artistico Gianni Manuel, ha fatto il punto sulle ultime news dal territorio e sui progressi della radio e del portale.

L’attualità è rimasta protagonista di questa settimana anche nell’appuntamento con “L’Eco dei comuni” grazie all’intervento di Franco Balzi, presidente della conferenza dei sindaci dell’ullss 7 e sindaco di Santorso con cui si è discusso di sanità e dell’attuale situazione pandemica nell’Altovicentino.

Buon ascolto!!