2/22 Voci in onda – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Mentre da Roma ci giungono ancora una volta notizie nebulose su chi spetterà lo scettro del potere, i piani alti della Regione Veneto, dopo essere stati chiamati al voto, hanno divulgato dei dati promettenti sul turismo nel nostro territorio.

Il presidente Luca Zaia ha fatto sapere infatti che il settore dell’ospitalità Veneto gode di ottima salute, nonostante la pandemia. In particolare, molti italiani scelgono la nostra regione come meta di vacanze e gite fuori porta. Non c’è da stupirsi: il nostro territorio nasconde dei veri e propri tesori. Ne abbiamo parlato proprio questa settimana all’Eco Dei Comuni con Nicolas Cazzola, vicesindaco di Isola Vicentina e presidente dell’Organizzazione di Gestione di Destinazione Pedemontana e Colli. Ci ha raccontato quali progetti ci sono in ballo per sviluppare il turismo di un territorio che non è fra le prime mete scelte da chi viene in Veneto ed esaltare un patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e eno-gastronomico che va da Soave a Asolo.

Di sicuro, parlando sempre di tempo libero, la nostra regione è una meta perfetta per gli escursionisti di tutti i livelli che si possono divertire a conquistare le cime più impervie delle Alpi oppure passeggiare sui nostri bei colli. Se vi servono delle buone scarpe da montagna per esplorare le meraviglie vicentine e venete dovete assolutamente conoscere la storica azienda Zamberlan Outdoors di Torrebelvicino, una realtà nata come un piccolo laboratorio artigianale che negli anni si è trasformata in un punto di riferimento internazionale nell’ambito delle calzature di montagna. La storia, i sacrifici, le imprese di questa realtà vicentina ce le ha raccontate Maria Zamberlan a StartUp.

L’industria della moda, però, non sempre rispetta il territorio e l’ambiente, infatti, si configura oggi come una delle più inquinanti al mondo. È possibile portare la sostenibilità nell’alta moda? Quanto è importante scegliere capi che rispettino l’ambiente, i lavoratori e gli acquirenti? Ne abbiamo parlato, sempre a StartUp, con Gabriella Marin, modellista e stilista di moda sostenibile. Le sue creazioni realizzate con fibra di menta hanno camminato sulla passerella della Venice Fashion Week e dei Green Carpet Talent Competition di Parigi dove si sono classificate al secondo posto.

Questa settimana a Parlami di Te abbiamo invece dedicato un’ora anche ai nostri amici animali insieme a Massimo Nicolussi, straordinario medico veterinario di Schio e Thiene, che ha avuto la fortuna di aiutare centinaia di animali selvatici in difficoltà fino ad arrivare a guardare negli occhi anche i grandi predatori come l’orso ed il lupo. Soprattutto, ha potuto ascoltare con pazienza e tanta cura i nostri silenziosi coinquilini della natura.

C’è però un ospite che non abbandona mai il nostro studio, ed è la bella musica. Se state cercando nuovi stili, band emergenti o gruppi underground, Music Around è la trasmissione perfetta per voi. Ogni lunedì, Silvia si collega con tantissimi ospiti musicali alla scoperta di nuovi voci e suoni.

La musica ha fatto da padrona anche nella nuova puntata di We Love Italia. Gianni Manuel e La Giulie hanno avuto come super ospite Marco Zonato, con il quale hanno intonato gli inni italiani più conosciuti. Il risultato? Una puntata canora, ricca di risate che ha visto una grande partecipazione da parte dei nostri ascoltatori.

