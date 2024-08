L’agosto è “caldo” anche in termini di eventi e proposte. La Festa (Italiana) per tutto il mese

E’ arrivato il primo week end di agosto, il mese delle vacanze per eccellenza ma anche del “pieno” di eventi proposti a “km zero” a Vicenza e provincia. Nel corso della puntata di Festa Italiana ecco un vassoio di proposte che vanno dall’enogastronomico al culturale, rivolte a bambini, giovani e famiglie. Senza dimenticate lo sport, dalle marce in malga allo speedway. La triade composta da Gianni, Martina e Marco, con Mr Charlie a supporto, sfoderano sagre, notti bianche, rassegne e proposte multigusto e multicolore.

Un appuntamento che non può mai mancare dall’estate altovicentina è quello dal 9 al 15 agosto a Valli del Pasubio con la Sagra della Soppressa, prodotto locale che più tipico non si può. Edizione n° 55, con sul vassoio non solo le fette della leccornia gastronomica ma anche altri cibi di gusto, intrattenimento musicale per tutti in diverse date, passeggiate e pesca di beneficenza, mercatini e tombola e altro ancora. Organizza la Pro Loco. Per chi ama l’atmosfera delle malghe da segnare domenica 4 agosto per consueta marcia che parte da Caltrano, abbinata alla Festa delle montagne. Da un “estremo” all’altro per tornare sempre qui ma a fine mesi, in data 31 agosto, per la “Colazione da somari!“: il trekking ancora a zonzo tra le malghe ma in sella agli asinelli.

Si passa all’area del Bassanese, più precisamente nel verde della Valbrenta, per la “Birra in Bosco” in contrà Contarini. Tutti i giovedì dalle 19 invito nel suggestivo parco con vista montagne, dj set, aperitivi panini gourmet e ovviamente una selezione di birre artigianali, con spazi anche per i più piccoli all’area aperta. Si balza da una zona all’altra della provincia per andare a Lonigo, tuffandosi nello sport stavolta, per seguire da vicino lo speedway a Lonigo, dove va in scena il campionato italiano nel primo week end di agosto.

Si va invece al secondo fine settimana per un’iniziativa originale, tornando in Altovicentino a Schio, con la “Notte in tenda per famiglie“. Passeggiate in notturna, cena in gruppo nel verde e racconti davanti ad un falò portano indietro nel tempo e “avanti” nella lista delle cose assolutamente da fare e provare in famiglia. Proposta a cura del Progetto Colibrì con info e prenotazioni alla pagina social. Si resta in media quota per andare ad Altissimo nel primo week end di agosto, con tanta musica venerdì e sabato e la mitica Rokolando per tre giorni di festa.

Oltrepassando Ferragosto, si punta a stare al fresco anche ad Arsiero, più precisamente a Malga Zolle, per un percorso guidato denominato “Sentieri di Gusto“. Sa segnare allora la domenica 18 agosto e da cliccare il link per conoscere nel dettaglio la proposta. Prima in ordine di tempo e vicinissimo in termine in termini di chilometri il festone di Velo d’Astico, con “Summer Party“, venerdì 2 agosto, al campo sportivo locale. Aperto tutto il mese di agosto invece “Degusta in vigna” a Breganze, per ogni sabato e domenica. Il posto giusto tra le colline delle vigne intorno alla cantina IoMazzuccato, da trascorrere in compagnia.

Per chi ama invece il tempo libero da impiegare all’opposto con pace e tranquillità, ecco l’interessante iniziativa “In vacanza con se stessi” a Isola Vicentina, andando a conoscere l’eremo di Santa Maria sopra la cittadina. È una struttura che il Convento di S. Maria del Cengio ha affidato alla cura dell’Isolakece, che lo vive come luogo di incontro laico, di relazione, di condivisione di idee, ma anche come spazio dedicato all’ascolto di sé in cui ci si può fermare anche solo per un saluto lungo il cammino. È un posto che si può chiamare “casa” per qualche giorno, da condividere con altre persone o in solitudine. Da domenica 11 a domenica 18 agosto, l’eremo di S. Maria è a disposizione per una settimana di creatività, comunità e contemplazione. Passeggiate nel bosco, silenzi profondi, cuori leggeri, attività di rilassamento muscolare, momenti creativi e relax in piscina. Per prenotazioni e per sapere cosa portare: info@lisolakece.it.

Non è finita qui, perché l’agosto caliente “spara” eventi un po’ ovunque in provincia e conviene seguire fino in fondo le proposte Festa Italiana ascoltando il podcast. Dalla Sagra di Bolzano Vicentino alle stelle cadenti dal Forte Corbin nella notte di San Lorenzo (10/8) da Tresché Conca sull’Altopiano dove, poi, ci sarà un appuntamento speciale domenica 18 agosto al mattino con la Mucca Carolina, una proposta tutta dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Una settimana di festa poco lontano e sempre al “fresco” dei paesi montani: a Cesuna in Festa dal 10 al 16 agosto una serie di concerti dal vivo di vari gruppi musicali e DJ Set, capaci di far vibrare l’intero paese con le loro melodie, cibo tipico e anche i giochi gonfiabili per i bimbi. E poi, si va anche qui a domenica 18, per la Notte delle Streghe, una escursione guidata serale definita tra musica e mistero. Gran finale di agosto a Gallio da queste parti, con il Ghel Hausar, fiera dedicata all’artigianato e alla creatività, con decine di stand dedicati. Ah, prima ancora, lunedì 12, l’evento Magic is not dead in piazza a Gallio, con lo spettacolo di magia.

E per scoprire cosa propongono le principali città della provincia da Vicenza a Valdagno e Bassano del Grappa, ascoltare per credere!