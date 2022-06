Ancora nessuna traccia dell’elicottero della Avio scomparso ieri mattina dai radar con 7 persone a bordo

Sono riprese questa mattina alle 6.30 le ricerche dell’elicottero di proprietà della società Avio srl di Thiene disperso da ieri, 9 giugno, nell’Appennino tosco-emiliano. Il pilota, il trentatreenne padovano Corrado Levorin, era l’unico italiano a bordo e trasportava 6 persone in visita ad un’azienda del trevigiano. Del velivolo, un moderno Agusta AW119, non si ha più notizie dopo essere sparito dai radar. La cella dei cellulari delle persone in volo risulta assente dalla località Pievepelago in provincia di Modena. E’ proprio in quel punto che si concentrano le ricerche, una fitta vegetazione boschiva complica però le operazioni.

Il velivolo era stato noleggiato dall’azienda trevigiana Roto Cart per trasportare alcuni buyer nell’azienda di Resana, con l’intento di far visitare loro gli impianti industriali per la produzione di rotoli di carta. Purtroppo le sette persone a bordo non sono mai giunte a destinazione. Sono state rese note, finora, le identità di quattro dei sette passeggeri a bordo, tutti imprenditori di origine turca che erano in Italia per partecipare alla fiera internazionale della carta di Lucca “It’s Tissue”. I loro nomi, come riportato sulla Gazzetta di Modena, sono Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Edge e Altuğ Erbil. Al momento non si conoscono ancora le generalità dei due libanesi che si trovavano anche loro sull’elicottero.

Le operazioni per il ritrovamento vedono impegnati militari e vigili del fuoco, assieme stanno vagliando in queste ore il versante toscano in zona Castiglione di Garfagna in provincia di Lucca con un elicottero Drago della base di Bologna. Anche il personale Tas (Topografia al Soccorso) del comando di Prato sta lavorando con un sistema di ricerca Dedalo. Ricerche in corso anche via terra con alcune unità cinofile e l’utilizzo di droni, insomma non si esclude nulla e le forze messe in campo per ritrovare l’elicottero sono molte, purtroppo però senza esito finora.