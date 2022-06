Arzignano-Montecchio. “Pericolo di ordine pubblico”, disposta la chiusura per due locali

Due locali gestiti da cittadini di origine asiatica sono stati chiusi per 8 e 10 giorni rispettivamente ad Arzignano e a Montecchio Maggiore.

Questa mattina i Carabinieri della Stazione locale e gli agenti della Polizia Municipale hanno notificato due provvedimenti, emessi dal Questore di Vicenza, di sospensione dell’autorizzazione a somministrare alimenti e bevande.

Ad Arzignano è stata disposta la chiusura per 8 giorni ad un bar vicino allo stadio, a Montecchio Maggiore invece il locale si trova ad Alte Ceccato.

I provvedimenti sono stati emessi dalla Questura di Vicenza dopo una serie di controlli svolti tra marzo e giugno di quest’anno dalle Forze dell’Ordine. In particolare, è stato accertato che i locali in questione risultavano frequentati da persone con vari precedenti di polizia tanto da creare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico. A questo si sono aggiunte violazioni delle norme di prevenzione del covid-19 nello stesso periodo. I locali resteranno chiusi da subito per il periodo indicato.