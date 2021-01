Benvenuto anno 2021. L’anno uscente in pillole ripercorso mese per mese in 12 tappe

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quel che lascia, e non sa che quel che trova”. Pur tenendo a mente il celebre proverbio, da oggi tutti si lasciano volentieri alle spalle quell’anno 2020 che ha messo di fronte l’umanità intera all’incubo pandemia al compendio di gioie & dolori che compongono il bilancio annuale tradizionale del passaggio di testimone tra anno uscente ed entrate. Ben disposti a spianare lo sguardo a cuore aperto su ciò che accadrà nel futuro prossimo, dopo la prima notte di San Silvestro senza cenoni con maxi tavolate o balli sfrenati in discoteca o ancora vacanze in giro per il mondo.

Salutando senza il consueto quanto cordiale “arrivederci” i 12 mesi dell’anno vecchio da archiviare e rifondendo di nuovi auspici, ampie speranze e immancabili ambiziosi progetti – quest’ultimi in realtà si riscontrano come d’abitudine ogni volta a Capodanno e dintorni – un anno 2021 che si apre con la prospettiva di una campagna di vaccinazione mondiale intrisa di voglia di un ritorno alla normalità.

Dal globo al Veneto e al Vicentino, la redazione e i collaboratori di Eco augurano a tutti i lettori un buon anno ovviamente, sempre in nostra compagnia nel racconto quotidiano e senza filtri di ciò che accade nella nostra provincia, facendo “tesoro” del passato recente prima di voltare pagina. Ad attendervi ecco la proposta di un viaggio a ritroso nei 12 mesi che hanno composto un anno 2020 inedito per contenuti e con il filo conduttore dell’epidemia di Cov-Sars-2 a travolgere anche l’Italia e la nostra gente dalla fine febbraio, e catalizzando le attenzioni dei media nazionali locali. Ma non sono mancate anche le “altre” notizie, dalla cronaca nera alle imprese sportive dei campioni “made in Vicenza” nonostante annullamenti e rinvii di gran parte delle manifestazioni, passando per i comuni vicentino che hanno eletto un nuovo primo cittadino e a tante curiosità e storie meritevoli – e spesso di esempio – da raccontare.

A scegliere, da gennaio a dicembre mese per mese, siete stati proprio voi lettori, in base alle letture effettive registrate dal sistema editoriale di “L’Eco Vicentino“. Per ciascuna puntata saranno selezionate le 5 notizie più lette, quindi non per forza i fatti del giorno più importanti in senso assoluto, ma quelli che hanno suscitato più interesse o curiosità da parte di chi consulta le pagine virtuali della nostra testata. Con più di qualche sorpresa, anche per chi scrive. Scelte, insomma, direttamente proprio dai lettori che ci seguono. Tanti gli eventi di cronaca, come è facile intuire, nella carrellata che da qui all’11 gennaio verrà proposta quotidianamente “in pillole”, e con l’aggiunta di una notizia speciale del mese: che sarà sempre una buona notizia, di quelle che solitamente attirano meno click, passano inosservate, sfuggono agli artigli affilati dei leoni da tastiera ma che, ed è questo il focus, fanno davvero bene.