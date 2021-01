REWIND 2020 – Le cinque notizie più cliccate di gennaio su Eco Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si apre la rassegna “Rewind 2020” delle notizie in ambito locale più lette nell’anno andato in archivio da poche ore, suddivise per ciascuno dei 12 mesi in rigoroso ordine cronologico. Parametro principale adottato il numero di visualizzazione degli articoli da parte dei lettori di Eco Vicentino. Gennaio apre le danze della puntata quotidiana con tre notizie di cronaca, un infortunio sul lavoro e due disgrazie, di cui un incidente in bicicletta, e due di attualità: una riferita al territorio correlata alle fonti di energia e l’altra alla scuola.

La più letta in assoluto è la notizia sull’alleanza virtuale tra la gente di Valli del Pasubio e Valdagno per unirsi alla manifestazione di protesta contro gli impianti idroelettrici che sfruttano i “salti” nei corsi d’acqua minori, di cui sono ricche le due vallate, a scapito degli “abitanti” originali, vale a dire i pesci. La scomparsa sulla strada tra Fara e Salcedo di “Freccione“, in seguito a incidente in bicicletta, Franco Frezza, ha suscitato profondo cordoglio a Thiene dove il pensionato era conosciutissimo un quanto esperto di ciclismo e di musica Fado. Grande eco nel Bassanese invece per la scelta dello storico Liceo Brocchi di avvalersi del numero chiuso per le iscrizione, in ragione di motivi logistici. A seguire, il giallo sulla morte in Marocco di una giovane di Montecchio precalcino, Eva Valerio, e la scomparsa sul Pasubio di Daniele Mezzari: l’elettricista con la passione della montagna rimane a tutt’oggi disperso nonostante l’imponente opera di ricerca.

Infine, come “extra”, una buona notizia e una notizia curiosa. Una buona notizia solo a metà quella che arrivava da Schio: in particolare il gesto di alcuni 15enni che si sono prestati con coraggio nei soccorsi di una donna colta da malore, ricevuti e premiati in Comune come esempio positivo. Ha fatto sorridere invece, proprio nei primissimi giorni del 2020, l’episodio di Valdimolino in cui, in seguito al furto di un trattore, nel tentativo di sfuggire ai proprietari un malvivente è inciampato rompendosi una gamba.