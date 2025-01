L’… Eco del 2024 in pillole/DICEMBRE – Gli articoli più letti del mese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per concludere la carrellata dell’anno 2024 si doveva attendere la “scia” degli ultimi giorni di dicembre, andando a spulciare tra gli articoli più letti tra quelli pubblicati dalla redazione di L’Eco Vicentino. Ed è natalizia a 360° la notizia, corredata di immagini, che fa brillare la stella cometa luminosa che come da tradizione svetta sopra Torrebelvicino.

Viene allestita sul Monte Singio ed è visibile a distanza di molti chilometri nell’Altovicentino, al calar della sera. Misura 360 metri di lunghezza ed è composta da 166 lampadine a led, per una potenza di 160 Watt cadauna. Un regalo del “gruppo Stella” che strappa sorrisi e affascina di anno in anno.

Un mese di dicembre che, al contrario, si era aperto nel peggiore die modi, per la disgrazia capitata a un’escursionista scledense e che tocca nel cuore l’ospedale di Santorso, il pronto soccorso in particolare. La vittima di una tragica caduta è un’infermiera del reparto, Sonia Dalla Vecchia, madre di due figli e persona attiva in iniziative di contrasto alla violenza di genere. L’incidente di montagna sui sentieri del “Bisele”, nel territorio di Canove di Roana.

Un altro lutto, in questo caso in seguito a una malattia, tocca stavolta la vicina comunità di Malo, dove un commerciante e imprenditore locale perde la vita a soli 49 anni a causa di un male oncologico. Nikita Renato Canè, fondatore del resort K-Farm, verrà salutato al Duomo cittadino da una folla di gente nei giorni successivi al Natale. Raggiunge la sorella minore Erika, mancata un anno e mezzo prima, oltre ai genitori.

Un fatto di cronaca spazza via il clima natalizia appena il giorno dopo la festa, intorno al mezzogiorno di Santo Stefano, alla notizia dello schianto di un velivolo ultraleggero a Piovene Rocchette, a poche decine di metri dall’autostrada A31 Valdastico. A bordo il solo pilota, un sessantaquattrenne vicentino di Marano, che riporterà traumi e fratture al bacino e agli arti, ricoverato in eliambulanza al San Bortolo in prognosi riservata. Per il pensionato con la passione del volo Silvano Pattanaro si prospetta un lungo periodo di cure e riabilitazione.

La ruberia di cappotti e giubbini al party prenatalizio dedicato per lo più a studenti e teenager della zona fa discutere parecchio a Schio e dintorni, oltre a chiamare in causa i Carabinieri per vigilare riportando la calma e attivare le indagini dovute intorno a una serata di “baraonda” in una discoteca della zona industriale locale. Fatto di cronaca che ha indispettito anche parecchi genitori e scatenato un dibattito sui social e sulle testate locali, tirando in ballo l’integrazione e le forme di disagio giovanile.