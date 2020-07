Calcio, l’Arzignano non molla ma anzi rilancia per la serie D: Spinale il nuovo mister

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il giorno dell’annuncio – e della firma soprattutto – del nuovo allenatore è un po’ come il primo giorno di scuola, oltre che un’assicurazione sul futuro certo. Nonostante i tempi in generale di profonda e diffusa incertezza, legati alle problematiche economiche spesso (ma non sempre) legate all’epidemia, in verità l’FC Arzignano Valchiampo non aveva mai mostrato segnale di tentennamento, nemmeno dopo la retrocessione sancita a fine giugno dopo lo spareggio perso con l’Imolese.

La squadra gialloazzurra sarà ai blocchi di partenza della prossima stagione senza dubbi, e nei ranghi della serie D, categoria di diritto, salvo sorprese. Tutt’altro che un miraggio l’ipotesi di un ripescaggio e quindi un ritorno in organico in Lega Pro. In qualsiasi dei due casi al timone della squadra ci sarà il nuovo allenatore Manuel Spinale, veronese di origine e soprattutto ex calciatore professionista con oltre 500 gettoni di presenza dalla serie B alla C2.

Accordo raggiunto nei giorni scorsi e subito la presentazione ufficiale nel quartier generale della società, con il presidente Lino Chilese ad affiancare il trainer designato dell’Arzignano Valchiampo al momento del fatidico “nero su bianco”. Un tecnico tutto sommato giovane, di appena 42 anni di età, con tanto calcio giocato alle spalle e una carriera in panchina in fase di decollo. Con una piazza come Arzignano che potrebbe rivelarsi ideale per lui: “piccola” ma allo stesso tempo ben strutturata e intenzioni chiare.

Nelle vesti di allenatore, Spinale è stato nelle scorse stagioni 2017-18 e 2018-19 alla conduzione tecnica della prima squadra del Legnago Salus in Serie D, prima di diventare mister in seconda della Virtus Verona in Lega Pro. Non propriamente un esordiente, insomma, ma un profilo ritenuto adatto per la conoscenza in prima persona del calcio di “soglia” tra professionisti e semiprofessionisti, e una carriera calcistica che lo ha reso una bandiera del Mantova per 13 anni: da giocatore rappresentativo la portò fino alla serie B con due promozioni spettacolari.

Definito anche lo staff che andrà a lavorare a stretto contatto con Manuel Spinale. Il vice allenatore sarà Andrea Olivieri, il preparatore atletico sarà il prof. Luca Coghi, mentre l’allenatore dei portieri sarà ancora Marco Bruzzichessi, al terzo anno in gialloceleste. “L’Arzignano Valchiampo che sta nascendo dovrà essere combattivo – queste le prime parole del nuovo tecnico -, uno spirito che mi ha sempre contraddistinto nella mia carriera da giocatore, e che ora ho come prerogativa nel mio percorso da allenatore. Non sappiamo ancora quale categoria ci aspetta, ma in ogni caso dovremo dimostrare tanta voglia, fame e avere un forte spirito di sacrificio. Tutte queste doti sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.