Cento carabinieri impegnati nei controlli. Risultato? Zero furti segnalati nel week end

Rappresenta una notizia anche se, nei fatti, nulla è accaduto. La compagnia carabinieri di Bassano del Grappa nel corso della mattinata di lunedì ha diffuso una nota in cui spiega la massiccia presenza di militari dell’Arma dislocati sul territorio locale nel corso del week end: un controllo straordinario a scopo principalmente di prevenzione di reati contro il patrimonio. Un intervento di larga scala sulle strade del Bassanese che, se apparentemente non ha portato ad alcun risultato in termini di arresti o denunce, ha avuto ottimi riscontri: il dato che nessun furto in abitazione e attività commerciale o artigianale sia stato segnalato rappresenta infatti un target importante raggiunto. In altre parole, una buona notizia.

Una di quelle che non suscita alcun clamore, non “aizza” i commenti sui social e che troppe volte passa inosservata – e altrettante non viene comunicata ai media locali- , ma che è “giusto” diffondere. I carabinieri di Bassano e delle stazioni limitrofe hanno effettuato verifiche su alcune decine di persone sospettate, nel centro della città del Ponte degli Alpini e nei territori limitrofi. I controlli capillari, come informa il Maggiore Filippo Alessandro, comandante per l’area bassanese, hanno suscitato la “soddisfazione di molti cittadini per il lavoro a cui stavano assistendo”.

Impiegati in tutto circa 100 uomini e donne in divisa, grazie anche ai “rinforzi” giunti dai militari della compagnia di Intervento Operativo che hanno affiancato i colleghi già attivi sul territorio, appartenenti alle varie stazioni dei carabinieri.