Scontro auto-furgone, una donna e un dipendente della raccolta rifiuti in ospedale

Pauroso scontro tra una Fiat Panda condotta da una donna e un furgone con cassone per la raccolta dei rifiuti alle 7.15 di stamattina ad Altissimo, in via Bauce. I conducenti dei due mezzi sono usciti malconci dall’impatto frontale, finendo entrambi in pronto soccorso in seguito all’incidente stradale. Più gravi sarebbero le condizioni dell’automobilista, soccorsa dai vigili del fuoco che hanno dovuto operare in condizioni difficili per estrarla dall’abitacolo dove era rimasta incastrata. Anche l’autista del consorzio si è recato nel polo sanitario di Arzignano per le medicazioni necessarie.

Il personale medico sanitario del 118 ha in seguito adagiato la donna ferita sull’autolettiga, trasportandola in ospedale in codice di media gravità. Sul posto anche due pattuglia di polizia locale Ovest Vicentino per i rilievi del sinistro e deviare il flusso del traffico dalla carreggiata, del tutto ostruita fino alle rimozione definitiva dei due veicoli incidentati, completata intorno alle 9 della mattinata.

Le dinamiche del sinistro stradale saranno ricostruite nelle prossime ore, per determinare quale dei due conducenti abbia parzialmente invaso la corsia di marcia inversa, causando lo scontro.