Ciak per lo storico cinema Chaplin che riapre dopo 10 mesi. Al 50% della capienza

Lo scorso ottobre 2020 i proprietari avevano dovuto chiudere di nuovo l’ingresso al pubblico e ormai 10 mesi dopo il percorso sarà quello inverso. Dovranno attendere ancora solo una maniata di giorni gli affezionati spettatori e clienti abituali dello storico cinema cittadino di Arzignano “Charlie Chaplin”, emblema della voglia (e speranza) di un graduale ritorno alla piena normalità dopo un anno e mezzo di pandemia.

A celebrare la riapertura attesa, che giunge con parziale sorpresa in pieno agosto, è proprio il Comune che ha assistito al difficile periodo di chiusura. Fino al recente “via libera” che permette all’edificio dedicato alla cultura cinematografica che sorge in via Campo Marzio, nel cuore della città del Grifo, di riprendere dal 18 agosto in poi l’attività con tre film in cartellone.

Torna il pubblico in platea, quindi, da mercoledì prossimo nel multisala ormai punto di riferimento storico degli amanti del cinema della vallata del Chiampo, intitolato al mitico attore pionere “in bianco e nero” Charlie Chaplin. Anche i posti a sedere interni saranno soggetti al contingentamento in ossequio alle normative anticovid, con riduzione degli ingressi al 50% della capienza. Poco male, per oggi, a patto che si tratti di un primo step di (ri)partenza con l’obiettivo di tornare a pieno regime magari già nei prossimi mesi, coronavirus permettendo.

In cartellone tre titoli: “Fast & Furious 9”, “Suicide Squad” e “Me contro Te”. Un plauso è giunto ieri via social dal sindaco Alessia Bevilacqua: “Il Cinema è da sempre un luogo importante per tutte le fasce d’età e un punto di attrazione nel centro di Arzignano. Questa è un’ottima notizia per la tutta città”.

Ad approfondire il tema è il vicesindaco Enrico Marcigaglia, in vesti di assessore cittadino al Commercio. “Nonostante la lunga chiusura causata dalle norme anti-covid, la riapertura è fondamentale per ritornare un po’ alla normalità. Già questa estate, durante la riuscita e frequentata rassegna di cinema all’aperto abbiamo visto con piacere che le persone hanno ancora tanta voglia di buon cinema. I complimenti dell’amministrazione di Arzignano ai titolari del Charlie Chaplin, che hanno dimostrato tenacia e una grandissima passione per il loro lavoro.”