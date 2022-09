Rombo dei motori e suoni in musica faranno da inedito “coro” di sfondo all’ottava edizione di “Off Road Fest“, la manifestazione di sport motoristici che torna nel prossimo week end a Magrè di Schio, sfoderando un tracciato spettacolare per i piloti e tante novità tra cui lo show dei mezzi fuoristrada 4×4.

Il programma prevede l’apertura ufficiale domani a partire dalle 18.30 con un percorso sterrato ad hoc completamente illuminato e preparato al meglio per offrire divertimento con il calare della sera nella “notturna” è dedicata alle moto da cross ed enduro.

A contorno della manifestazione motoristica garantita l’accoppiata Food&Music, con domani serata dedicata alla dance anni ’70 denominata “Disco Inferno ’70”, a fianco dello stand gastronomico “Crazy Kiosko” a offrire ai presenti la possibilità di assaggiare varie bevande e prelibatezze mentre ci si può godere lo spettacolo in pista. Chiusa la serata di venerdì, appuntamento che si rinnova alla mattina seguente di sabato dalle 10 fino alle 12.30, per poi riprendere alle 14 (fino alle 17.30 circa con le varie evoluzioni in programma). Punto esclamativo alle 19 con l’esibizione delle 4×4, con fuoristrada adattati al tracciato per compiere evoluzioni che sapranno stupire ed emozionare il pubblico. Sul piano musicale, toccherà stavolta a “Wonder Music” offrire una selezione del sound degli anni ’90 e 2000.

Giornata conclusiva alla domenica, dove non si rallenterà affatto: ancora moto in pista al mattino e nel pomeriggio, prima del gran finale con la staffetta “all’americana” in modalità di sfida uno contro, per applaudire fino in fondo i piloti provenienti da tutta Italia impegnati nella gara. Dalle 19.15 circa in poi partirà infine la kermesse delle autocross, veicoli preparati appositamente e con sospensioni speciali per correre sullo sconnesso e assorbire le asperità del fuoristrada. Anche qui lo spettacolo sarà assicurato dalle super sbandate e dai numeri di acrobazia che i drivers più esperti sanno compiere. Non mancherà la musica di contorno, ripercorrendo la storia musicale della Discoteca Ciao Ciao, con i dj Stefano Conti, Lele, Ratto e Lazzaro a turnazione. Super finale verso le ore 22.30 con la cerimonia del brindisi finale con gli ospiti e tutti gli operatori e della manifestazione.