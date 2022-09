Uccello rapace con il filo spinato conficcato in un’ala. La poiana viene liberata dai pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un esemplare di femmina di poiana, uccello rapace presente tra cieli e boschi di Alpi e Prealpi anche sull’Altopiano dei 7 Comuni, è stato salvato dai vigili del fuoco in località Sasso, dopo ieri che si era impigliata con l’ala destra nel filo spinato di una recinzione.

Era destinata altrimenti a morte certa, di stenti, se qualcuno di passaggio non avesse udito i suoi lamenti, offrendo poi la segnalazione alle autorità locali che hanno poi chiamato in causa i pompieri della sede del 115 altopianese. Un filo di ferro intrecciato era rimasto conficcato nell’ala, poi rimosso in un delicato intervento operato da veterinari specializzati.

Il volatile con ogni probabilità nelle ore precedenti al ritrovamento era planato troppo vicino all’ostacolo, facile pensare in orario notturno e beffato dall’oscurità, rimanendo intrappolato nel filo spinato. Grazie ad una donna vicentina che si è accorta del problema ieri è partita la “missione” di salvataggio. Conclusa in pochi minuti d’intervento accurato con la liberazione grazie all’aiuto dei due operatori, prima di affidare alla stessa amante degli animali l’uccello rapace.

Sempre ieri, avvolto in una coperta, la poiana ferita è stata portata a Thiene in una clinica veterinaria specializzata per accertare i danni subiti all’ala malconcia. Sarà curata e aiutata a riprendere la via del cielo, confidando che possa tornare presto a volare e alla piena libertà, magari osservando dall’alto qualche volta l’operato dei suoi amici vigili del fuoco “salvatori”, al pari di chi con senso civico e generosità si era messa a disposizione ieri per toglierla da una trappola mortale.