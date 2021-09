A Schio torna Off Road, motocross ed enduro protagonisti per due week-end

È giunto alla settima edizione l’Off Road Fest, la manifestazione non competitiva dedicata agli appassionati di motocross ed enduro. L’appuntamento è per venerdì 17 sera, sabato 18 e domenica 19 settembre in via Pista dei Veneti a Magrè di Schio.

Al tradizionale evento quest’anno si aggiunge anche un altro importante appuntamento: il 10° Trofeo delle Regioni Mini Enduro, una competizione giovanile di livello nazionale, in programma il 12 settembre (dalle 9 alle 16) sempre in via Pista dei Veneti. La gara è preceduta da un welcome party degli atleti organizzato in piazza Rossi sabato 11 settembre a partire dalle 17.30. Domenica 12, inoltre, sarà presente anche il pluricampione del mondo di enduro Andrea Verona, che sarà l’apripista delle prove speciali.

Alla tre giorni “Off Road”, invece, si sono iscritti già numerosi piloti di motocross ed enduro che potranno accedere ai paddock e girare nel circuito (venerdì dalle 18.30 alle 22, sabato e domenica a partire dalle 10 fino alle 17.30 circa). Il pubblico potrà accedere all’area negli stessi orari. Il programma di quest’anno prevede emozionanti sessioni in notturna di motocross enduro (venerdì sera), 4×4 fuori strada (sabato sera) e autocross (domenica sera). Domenica 19, alle 18 è previsto anche un incontro con i piloti che hanno partecipato alla Parigi – Dakar, tra cui Franco Picco e Beppe Fortuna con il team Orobica Raid. Modera Tony Mori.

In collaborazione con la scuola Mini Cross Veneto per tutta la giornata di sabato sarà possibile prenotare una prova gratuita di circa 30 minuti per i più piccoli. La scuola metterà a disposizione le moto e tutto l’abbigliamento tecnico necessario (prenotazioni a info@scuolaminicrossveneto.com).

1 di 3

“Quest’anno ritorniamo a proporre le iniziative spettacolari a corollario del nostro evento, che fin dalla sua prima edizione chiama a Schio svariate centinaia di appassionati di motocross ed enduro e moltissimi spettatori interessati ad ammirare le prodezze dei vari piloti – spiega Giovanni Chiozza, presidente del Moto Club Schio che organizza la manifestazione -. Per i più piccoli che si avvicinano al nostro sport sarà messa a disposizione un’area dedicata con un percorso specifico e separato. In aggiunta alla classica Off Road Fest quest’anno ci siamo impegnati con un ulteriore e importante sforzo organizzativo per una competizione a livello nazionale che speriamo dia lustro e visibilità non solo al Moto Club ma all’intera città di Schio”.

Per tutta la durata della Off Road Fest sarà presente uno stand gastronomico, l’ormai famoso Crazy Kiosko, con un menù ampio di prelibatezze di tutti i tipi, bibite e aperitivi. “Auspichiamo che questa ritrovata libertà, seppur definita da protocolli da rispettare – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Schio, Aldo Munarini – possa essere il segnale di una nuova primavera anche per lo sport che solo con la presenza dei propri appassionati riesce a trasmettere un entusiasmo contagioso. Quest’anno riusciremo a vivere anche un momento sportivo giovanile di valore assoluto e proprio per questo abbiamo deciso di portare l’evento nel cuore di Schio per una presentazione degli atleti in gara e di tutte le squadre regionali”.

“Pochi giorni fa – continua Munarini – abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale da parte di Aces che ci ha conferito il titolo di Città Europea dello Sport 2023. Proprio per questo sosteniamo anche eventi nazionali che danno ancor più prestigio alle nostre associazioni, le vere protagoniste della candidatura, e che di fatto implementano il turismo sportivo. Nei nostri territori, inoltre, il fuori strada ha avuto sempre una grande tradizione, rappresentata anche dalla lunga storia del Moto Club. Non escludiamo l’idea di creare in futuro uno spazio permanente per questa disciplina in modo da garantire agli appassionati aree protette dove poter praticare il loro sport”. Tutte le informazioni dettagliate su motoclubschio.com.