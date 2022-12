Falsi green pass, Amadeus: “Madame non è esclusa da Sanremo”

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, è intervenuto ieri in un programma radiofonico e ha parlato del rischio-esclusione per la cantautrice vicentina Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, di 20 anni, indagata per il reato di falso ideologico nell’indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid. Amadeus ha confermato che allo stato dei fatti la giovane promessa musicale vicentina non è esclusa dalla kermesse canora.

“In questo momento – ha affermato Amadeus intervistato in un programma di Rtl 102.5 – dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”.