Famila Schio al secondo assalto a Venezia: le Orange stasera costrette a rincorrere

Seconda palla contesa della serie scudetto 2024 per il Famila Wuber Schio, che ritorna per la seconda volta in 72 ore in Laguna alla carica per affrontare Reyer Umana Venezia, alle 21 di stasera (ancora) al palasport Tagliercio dopo la vittoria per 77-65 delle orogranata di martedì sera nella prima sfida.

Lagunari smaniose di portare la serie di finalissima sul 2-0, sulla scia di un finale di partita in gara1 che le ha viste rimontare prime e surclassare – soprattutto a rimbalzo e da tre – le altovicentina, con altro duello tutto tattico tra gli “strateghi” del basket femminile Mazzon e Dikaioulakos sui due fronti. Con tante ex ancora sul parquet.

Si tratterà stasera del quinto confronto stagionale tra le due portacolori venete, con bilancio in perfetta parità: all’uno a uno in campionato, segue la vittoria in Coppa Italia del Famila Schio e il match di playoff recente a favore della Reyer. Da ricordare che si replica la sfida scudetto del 2021, oggi con le arancioni U(bi)campionesse in carica dopo i successi con bis sulla Virtus Segafredo Bologna (2022 e 2023), mentre la franchigia vicentina capitolò al cospetto delle veneziane in quell’occasione di tre anni fa. Il Famila ha vinto 8 degli ultimi 10 tricolori messi in palio dalla Lega Basket femminile.

Vada come vada oggi, alle arancioni del coach greco spetterà il fattore-campo nella terza sfida, in programma in zona Campagnola di Schio (al PalaRomare) martedì 21 maggio. Se Sottana e compagna riusciranno a mettere almeno un punto in cassa, si andrà all’eventuale gara 4 giovedì 23 maggio ancora nel palasport di casa a sostenere il club del presidente Marcello Cestaro. Stasera partita in diretta televisiva su RaiSport (canale 58), per chi intende rimanere a Schio maxischermo presso il Circolo Cattolico di Magrè.