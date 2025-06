Il Famila “fa per tre” al mercato: la terza stella arancione in entrata è Jess Shepard

Al mercoledì e al sabato il mercato nel centro di Schio, ogni giorno invece è quello “buono” per scoprire le atlete new entry ingaggiate per la prossima stagione dal Famila Basket, il club campione d’Italia della pallacanestro femminile italiana. Dopo il blocco di conferme e la presentazione con brindisi del nuovo tecnico – lo spagnolo Victor Lapeña – non passano due giorni che il ds Paolo De Angelini non spari un nuovo acquisto.

Ed è la volta oggi della statunitense Jessica Shepard, vecchia conoscenza in maglia delle rivali della Reyer Venezia. Si tratta della terza cestista annunciata in arrivo al PalaRomare di zona Campagnola dopo la conquista dello scudetto, ai danni proprio delle lagunari. Dopo il botto iniziale del ritorno dell’azzurra Cecilia Zandalasini e l’olé per la spagnola Maria Conde ecco un tassello dal basket Usa, in Italia già a Sassari quattro stagioni fa e poi a Venezia, con scudetto conquistato ai danni proprio del club orange.

Per vederla di persona a Schio si dovrà attendere, visto l’impegno anche per lei in Wnba in corso in estate in maglia Minnesota Lynx, dopo che la tiratrice scelta ha disputato l’ultima stagione europea in Grecia all’Athinaikos, beccandosi il titolo di Mvp della lega femminile ellenica. Soprannominata “Jess” come diminutivo, l’americana alta 190 cm gode di doppia cittadinanza affiancando quella slovena alla madrepatria (è nata in Nebraska l’11 settembre 1996). Il suo ingresso al Famila garantisce mix, esperienza e grinta da regalare più che da vendere, le sue skills migliori.

Shepard vestirà il numero 32, dopo il 10 scelto invece da Conde. L’ultima arrivata appare già entusiasta di iniziare la sua nuova avventura in orange e lo si capisce bene dalle sue parole: “Schio è sempre stato in cima alla lista delle società nelle quali mi sarebbe piaciuto un giorno giocare per la sua tradizione vincente in Italia ed in Europa. Inoltre è sempre stato il mio campo preferito dove venire da avversaria perché il sostegno che i tifosi trasmettono alla squadra è speciale. Anche con me sono sempre stati gentili chiedendomi quando avrei vestito la maglia orange. Beh, ora non dovrete più farmi questa domanda. Troverete la Jess che avete visto a Venezia: una giocatrice che ama lottare e mettere energia su ogni pallone”.

