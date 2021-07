Giancarlo Ferron: lo scrittore guardiacaccia racconta il rapporto tra l’uomo e gli animali selvatici

Listen to “Giancarlo Ferron racconta il rapporto tra uomo, natura e gli animali selvatici” on Spreaker.

Nato tra le pietre e i boschi di un “posto fuori dalla carta geografica”, Giancarlo Ferron, guardiacaccia e scrittore ha devoluto la sua vita a proteggere e raccontare la vita silenziosa della flora e della fauna delle montagne vicentine: “Sono nato in una famiglia di cacciatori – ha raccontato Giancarlo a Parlami di Te su Radio Eco Vicentino – sommerso in una cultura contadina. Ero un piccolo bracconiere ma ho preso subito una strada diversa perchè mi piaceva l’osservazione. I primi libri di ornitologia me li sono fatti comprare da alcuni signori che venivano sui Colli Berici. Consegnavo a loro i miei risparmi e attendevo con pazienza che mi portassero i testi”.

Dopo la terza media, tra la lettura di un libro naturalistico e l’altro, Giancarlo inizia a lavorare in carpenteria: “La cosa che ricordo con nostalgia è che dal lavoro guardavo il Monte Carega e pensavo: ‘un giorno finiro lì”. Il sogno del giovane Ferron si è avverato a 24 anni, quando alle 4.30 del mattino, ancora senza uniforme, si è recato con un collega nella zona del Rifugio Cesare Battisti per controllare un gruppo di cacciatori intenti a catturare dei galli forcelli in zona proibita: “Prima di tutto, ho ottenuto una licenza di caccia che non ho mai utilizzato e ho completato il corso di guardia volontaria – ha detto Giancarlo – che mi ha permesso di affiancare persone del mestiere. Ho fatto poi un concorso e sono diventato guardiacaccia”.

Purtroppo, come ha raccontato Giancarlo Ferron, la figura dell’agente di vigilanza venatoria non è piú quella “classica” che si occupa solo ed esclusivamente di tutela e salvaguardia della fauna selvatica. Nel corso degli anni il gruppo dei forestali ha patito e sta ancora subendo dei cambiamenti importanti, quasi radicali, che stanno portando all’estinzione vera e propria del ruolo del guardacaccia: “La situazione è molto complicata, oramai non esistiamo più. Tutto è dovuto ad una questione puramente burocratica – ha raccontato con amarezza Giancarlo – che, nella nostra zona, ha ridotto il numero dei guardacaccia da 50 a 18 in tutta la provincia. I forestali sono diventati carabinieri forestali. Il forestale nuovo non c’e più. Prima bisogna diventare carabiniere”.

“Vado in pensione con un peso sul cuore – ha detto Giancarlo – perchè vorrei fare qualcosa per difendere questo mestiere. Per noi sarebbe sufficiente aggiungere una riga sulla legge sulla caccia affinché i guardacaccia mantenessero le funzioni di guardiacaccia”.

Giancarlo Ferron non è solo un guardiacaccia, ma anche uno degli scrittori italiani di montagna più apprezzati. Con 10 libri all’attivo, il forestale-scrittore racconta non solo il territorio montano vicentino ma anche la vita degli animali che si intreccia con quella dell’uomo. Gli argomenti vanno dal bracconaggio, ancora presente nelle nostre zone, a questioni attuali scottanti come la convivenza tra l’uomo e specie selvatiche quali lupi e orsi.

“La questione del convivere con queste specie è culturale: le zecche e le punture di api possono fare morire una persona, conviviamo pacificamente con l’inquinamento, ci sono incidenti sul lavoro e c’è un probabilità di essere aggredito da un lupo od un orso – spiega Giancarlo – Si tratta di una presa di coscienza: se vai in una zona frequentata da orsi e lupi devi comportarti in un certo modo. C’è anche da dire che nella zona del Nord Italia e dell’arco Alpino, per esempio, ci sono stati in un anno 110 attacchi di vacche contro persone e zero attacchi da parte di lupi. Il lupo ha paura dell’essere umano”.