Centomila euro tra denaro contante e cocaina nel retrobottega. Arrestato un 42enne

Chiuppano-Bassano-Thiene. Sono queste le tre tappe che hanno caratterizzato l’operazione completata ieri dai carabinieri della compagnai bassanese, che ieri hanno assistito a uno scambio di droga tra pusher pregiudicato e un cliente, per poi seguire il primo citato fino a un minimarket di sua proprietà e rinvenire quasi mezzo chilogrammo di stupefacenti tra cocaina e hashish. Oltre a 52 mila euro in contanti in denaro di piccola taglia, sicuro provento di attività illecite.

A finire in manette nel pomeriggio di lunedì è stato Mohamed Abdoun, uomo di 42 anni di nazionalità marocchina, regolare in Italia ma già gravato di precedenti con la giustizia. Era il destinatario di un provvedimento della Procura di Vicenza, per un precedente episodio di spaccio di droga, con decreto di perquisizione personale e domiciliare.

L’operazione è stata avviata alle 14 di ieri, con i militari della Radiomobile a osservare i movimenti del sospetto che si stava spostando, a bordo di una Golf, da Chiuppano verso la città del Grappa e precisamente nel quartiere San Vito. A quanto osservato, lì il 42enne aveva dato appuntamento a un un giovane tossicodipendente noto – poi fermato da una pattuglia di supporto – al quale ha ceduto mezzo grammo di cocaina in cambio di 45 euro.

Lo spacciatore si è poi diretto sempre a bordo della sua auto verso Thiene, dove risulta titolare di una piccola attività di vendita di alimenti al dettaglio e macelleria.

Non appena sceso dalla Golf, il marocchino è stato bloccato dai carabinieri e si è dato luogo a una minuziosa esplorazione del piccolo locale. Nel retrobottega è merso un mini laboratorio dove il pregiudicato confezionava i pacchetti di “coca” e “fumo”, rinvenendo 350 grammi di cocaina per un valore di oltre 30 mila euro, 50 di hashish e mazzette di banconote da 10, 20, 50 e 100 euro per un totale di 52 mila euro in contanti. La droga era stata “alla buona” nascosta in alcune scatolette di cartone di integratori di magnesio e potassio.

Inoltre, sono stati sequestrati anche gli immancabili bilancini di precisione, materiale da taglio e sacchetti per il confezionamento. In pratica il kit dello spacciatore fai da te. L’uomo è stato così arrestato per lo spaccio della cocaina al giovane bassanese nonché per detenzione ai fini di spaccio dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta nella sua attività commerciale e su disposizione del dott. Giovanni Parolin – della Procura della Repubblica di Vicenza – è stato associato presso la Casa Circondariale di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida che sarà fissata innanzi al Tribunale del capoluogo berico.

Lo scorso mese di giugno Abdoun era stato indicato come il presunto fornitore di cocaina ad un tossicodipendente di Romano d’Ezzelino, quest’ultimo trovato in possesso di 10 grammi ottenuti dal 42enne di Chiuppano ora in cella per l’arresto in flagranza di reato.