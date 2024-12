Forgital passa agli americani di Stonepeak: “Supporteremo questo successo italiano”

E’ ufficiale: dopo una lunga competizione con vari possibili acquisitori in campo, la società di investimenti globale Carlyle ha accettato di vendere Forgital Group, fornitore di prodotti forgiati avanzati per il settore aerospaziale e industriale, agli americani di Stonepeak: si tratta della sesta più grande società di investimento infrastrutturale in base alla raccolta fondi totale nel più recente periodo di cinque anni. Battuta la concorrenza di Cinven e Warburg Pincus, gli altri colossi della finanza globale in partita fino agli ultimi giorni.

Forgital è un produttore europeo leader integrato specializzato nella forgiatura, laminazione e lavorazione di anelli laminati con capacità di produzione tecnologicamente avanzate: l’azienda serve una vasta gamma di mercati finali, tra cui aerospaziale, difesa, spazio, produzione di energia e petrolio e gas, e offre integrazione verticale nell’intera catena del valore dei componenti forgiati, dall’ingegneria di processo all’assemblaggio, lavorazione finale e collaudo. Fondata nel 1873 dalla famiglia Spezzapria e con sede in Italia, l’azienda ha stabilimenti in Italia, Francia e Stati Uniti e oltre 1100 dipendenti: i suoi prodotti vengono venduti a clienti in oltre 40 paesi.

Durante il suo periodo di proprietà, Carlyle ha collaborato con la dirigenza dell’azienda per espandere e istituzionalizzare il team dirigenziale, riposizionare l’azienda durante il notevole impatto del Covid-19 attraverso iniziative operative e di efficienza, migliorare i processi di approvvigionamento e funzionali in tutta l’azienda, aumentare significativamente il portafoglio ordini e diversificare la base clienti sviluppando nuove offerte di prodotti in segmenti e piattaforme adiacenti e acquisire clienti in nuovi settori verticali: “Siamo lieti di aver supportato Forgital – ha affermato Marco De Benedetti, Presidente di Carlyle per l’Italia – in un periodo così trasformativo per l’azienda. Grazie all’investimento, alla partnership e all’esperienza di settore del team, crediamo che Forgital sia ben posizionata per capitalizzare la crescita a lungo termine nei suoi mercati finali chiave di aerospaziale e difesa e applicazioni industriali, e non ho dubbi che l’azienda continuerà a consolidare la sua posizione di leader europeo nei prodotti forgiati specializzati”.

Una vendita record nel settore che dovrebbe attestarsi ad un valore ancora non confermato tra 1,6 e 2,05 miliardi euro: “Vorrei ringraziare il team Carlyle per il loro prezioso supporto, competenza e guida negli ultimi anni – ha dichiarato Meddah Hadjar, CEO di Forgital – che hanno rappresentato un periodo significativo di cambiamento e sviluppo per Forgital. Stonepeak rappresenta un partner ideale per la prossima fase di crescita di Forgital, apportando profonda esperienza, relazioni globali e competenza operativa in settori e aziende che sono mission-critical per la supply chain. Siamo entusiasti di sfruttare queste risorse per supportare i nostri clienti e di collaborare con Conor e il resto del team Stonepeak mentre continuiamo a sviluppare l’eccellenza produttiva e le capacità globali di Forgital”.

Una transazione quella per il colosso siderurgico di Seghe di Velo D’Astico, secondo quanto si apprende, che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025, soggetta alle consuete approvazioni normative: “Forgital è un anello fondamentale della catena di fornitura aerospaziale globale e un partner fidato per i principali produttori aerospaziali e clienti industriali. Siamo fermamente convinti – ha concluso Conor Sutherland, amministratore delegato di Stonepeak – della domanda di mercato aerospaziale a lungo termine e crediamo che Forgital sia posizionata per trarre vantaggio da questi venti favorevoli. Ammiriamo il solido modello aziendale di Forgital, l’eccellenza produttiva e la reputazione distinta tra i suoi clienti per qualità e affidabilità. Siamo entusiasti di fare questo investimento e di collaborare con il team di gestione dedicato e la forza lavoro di talento di Forgital per supportare il successo continuo di Forgital”.

JP Morgan Securities Plc ha agito come consulente di Carlyle e unico consulente finanziario per la transazione. Latham & Watkins LLP ha agito come consulente legale di Carlyle. Zulli, Tabanelli, e Associati e Perris e Associati hanno agito come consulenti finanziari degli azionisti di minoranza della famiglia Spezzapria. Simpson Thacher & Bartlett LLP, Legance – Avvocati Associati, Hogan Lovells International LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali di Stonepeak.