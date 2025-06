Conclusa con successo la nona edizione dell’Academy: 10 i nuovi assunti in Forgital Italy

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è conclusa con successo la nona edizione dell’Academy Forgital, il percorso formativo promosso da Forgital in collaborazione con Gi Group, pensato per formare nuove figure professionali nel ruolo di tornitore. Anche quest’anno il programma ha confermato la sua efficacia e il suo valore, portando all’assunzione di 10 nuovi operatori suddivisi fra alcuni dei plant italiani del colosso produttore di forgiati avanzati per il settore aerospaziale e industriale : 2 in Rimach e 8 nell’ headquarter di Seghe di Velo D’Astico.

L’Academy, iniziata lo scorso 24 febbraio, ha offerto 120 ore di formazione distribuite su tre settimane, seguite da un periodo di training on the job. Grazie al contributo di docenti esterni e specialisti interni, i partecipanti hanno acquisito competenze tecniche fondamentali per operare con successo nelle officine meccaniche del gruppo, tra i palyer più quotati a livello mondiale in campo siderurgico. Il progetto si conferma un pilastro per la crescita professionale della comunità locale, con oltre settanta operatori del territorio inseriti nel corso delle 9 edizioni. L’Academy non solo trasmette conoscenze tecniche e rilascia certificazioni utili, ma rappresenta anche un’opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

“Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e la passione dimostrata – commentano i referenti aziendali, particolarmente orgogliosi che tra i nuovi assunti figurino anche due ragazze – auguriamo loro un grande “in bocca al lupo” per il loro percorso all’interno del team Forgital. E l’Academy Forgital non si ferma qui: la continua ricerca di talenti e l’investimento nella formazione restano elementi centrali nella visione dell’azienda. Per chi desidera mettersi in gioco e dare forma al proprio futuro professionale, il prossimo appuntamento potrebbe essere dietro l’angolo.