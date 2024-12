Galà dei Meriti, festa di paese: tra i premiati Paolo Palumbo, astro nascente della danza mondiale

E’ una festa di paese il 2° “Galà dei meriti”, voluto dall’amministrazione di Villaverla per celebrare i successi dei propri cittadini, ma anche i traguardi, siano essi di vita, scolastici o professionali. Un momento di condivisione e di incontro di recente ideazione, ma particolarmente sentito, andato in scena ieri sera al Cinema Teatro “Dalla Costa”.

Dai 41 nati del 2024 – in buon recupero rispetto all’anno precedente – omaggiati con una piantina beneaugurante, passando per i neomaggiorenni cui è stata donata una copia della Costituzione, sino agli studenti più meritevoli destinatari di borse di studio: Zaltron Alessandro, Scortegagna Lorenzo, Pisan Emma e Scorzato Matteo per la Scuola Secondaria di 1° grado; Zimbolani Emma, Sottoriva Beatrice, Cavaliere Anna e Pendin Alessandro allievi della Scuola Secondaria di 2° grado; Schiavo Eleonora, Schiavo Rachele, Peron Federica e Boscato Arianna per il Dottorato conseguito all’Università con la Laurea triennale o specialistica. Riconoscimenti infine, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la biblioteca e le buone pratiche di lettura, per i partecipanti più assidui alla sfida letteraria “Un libro tira l’altro”.

Palcoscenico libero poi per le attività commerciali e produttive, con pubblica attestazione di stima per quelle che hanno superato i trent’anni di presenza e di servizio in paese. Applausi ancor più scroscianti per quelle che proprio nel corso dell’anno che sta per chiudersi, hanno superato il mezzo secolo di operatività: Baer Plast snc di G. Spiller & C., Equipage di Fabris Antonio e Scopel pompe di De Bernardini Scopel Emilia & C. Snc. Immancabile anche lo spazio dedicato a sport e arte – tra i premiati il Gruppo Padel, medaglia di bronzo al Torneo Regionale MSP Italia – senza tralasciare il volontariato, linfa preziosa di una comunità più viva che mai: particolarmente significativo il tributo all’Associazione Genitori, vera protagonista di un paziente lavoro di “remise en forme” dei locali scolastici prima dell’inizio del nuovo anno. E tra le cante e i brani della tradizione magistralmente eseguiti direttamente dagli alunni dell’Istituto Comprensivo villaverlese e le parole di tutta la squadra amministrativa, sindaco Enrico De Peron in testa, la conclusione dell’evento non poteva che concretizzarsi celebrando, fra tutti, due gioielli di casa: Paolo Palumbo, talentuoso ballerino, considerato una delle 12 promesse a livello mondiale (assente perché impegnato a Brno in una competizione) e Bruno Benetti, produttore cinematografico con all’attivo già pellicole distribuite a livello nazionale. Sacrificio, solidarietà e successo: le tre esse” che a Villaverla non mancano. Guardando al 2025 con rinnovata fiducia e una punta d’orgoglio in più.