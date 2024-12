Ghiaccio sul Summano, doppio infortunio durante la fiaccolata

Anche durante i giorni i festa. Soprattutto nei giorni di festa quando molti si dedicano ad attività sportive tra quelle cime che sono croce e delizia. Angeli del soccorso attivi anche oggi, tra i sentieri del Summano, nel comune di Piovene Rocchette per due distinti infortuni.

Il Soccorso Alpino di Schio, che ogni anno presta assistenza alla fiaccolata del Monte Summano, è intervenuto appunto anche oggi, per ben due volte durante l’evento per altrettanti incidenti dovuti al ghiaccio. Nel primo i soccorritori hanno prestato primo aiuto a un 63enne di Schio che, dopo essere scivolato, aveva riportato un sospetto trauma cranico e contusioni. Medicato e imbarellato, l’infortunato è stato trasportato in località Colletto di Velo, per essere affidato all’ambulanza. Poco dopo è stato il turno di un 48enne di Valli del Pasubio che si è fatta male, dopo essere caduta a causa della superficie ghiacciata, mettendo male una mano. Con una probabile frattura al polso, la donna è stata quindi accompagnata, assieme agli amici, alla loro auto per recarsi autonomamente al Pronto Soccorso.

Accadimenti che riportano prepotentemente la sempre valida raccomandazione, a prescindere dagli eventi odierni, di un equipaggiamento e di calzature adeguate oltre che della massima attenzione nel percorrere sentieri resi insidiosi da tratti ghiacciati spesso non visibili.