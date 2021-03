In anteprima la nuova pavimentazione del Ponte deli Alpini. Prove tecniche in corso

Se è vero che le “lastre” al Ponte degli Alpini, in senso lato, sono state fatte decine di volte negli anni scorsi per decidere le modalità di intervento strutturale sul monumento storico che sovrasta il corso del Brenta nel cuore di Bassano del Grappa, oggi si guarda a tutt’altro tipo di lastre: vale a dire quelle compongono la pavimentazione della struttura, affidate a una ditta di Asolo e visionate ieri in anteprima da una delegazione della Giunta comunale bassanese. “Il nuovo pavimento convincerà i bassanesi!“, questo il primo commento a margine della visita da parte del primo cittadino.

Presenti ieri, infatti, nel capannone aziendale di produzione anche il sindaco Elena Pavan, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Zona, il consigliere comunale Antonio Guglielmini e l’architetto titolare del progetto di restauro, Maurizio Trevisan. Il nuovo pavimento che sarà posato sul “camminatoio” è quasi pronto, e sarà consegnato al termine della fase in corso di prove tecniche.

Il sopralluogo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sede trevigiana della ditta “Asolo

costruzioni & Restauri Snc”, incaricata di realizzare le lastre per la nuova pavimentazione del Ponte degli Alpini. I componenti della delegazione partita dal Comune di Bassano del Grappa hanno avuto modo, come concordato in precedenza, di visionare le prime lastre realizzate artigianalmente e di assistere ad alcune prove tecniche sui materiali. Un nuovo rivestimento che di fatto concorre a decretare l’aspetto estetico dell’infrastruttura, e che rientra nell’intervento generale di restauro e considerazione dell’opera-simbolo della città sin dalla sua costruzione, intorno al 1.200, più volte spazzato via da alluvioni, incendi e bombardamenti nel corso della sua travagliata storia.

“Devo ammettere che sono soddisfatta dell’aspetto che assumerà il Ponte degli Alpini una volta completata la l’opera – è il commento del sindaco, Elena Pavan – abbiamo avuto modo di vedere le nuove lastre affiancate a quelle già in posa in questi giorni e l’effetto che è emerso è quello di una pavimentazione luminosa e dai colori naturali e caldi. Sono sicura che una volta terminato il pavimento convincerà i bassanesi“. In questi giorni, intanto, sta per essere completato l’intervento di rimozione della trave reticolare provvisoria di sostegno degli impianti e contestualmente prosegue il lavoro di posa della pavimentazione laterale.

Il microfono virtuale passa al referente diretto, che sta seguendo passo passo i lavori di restauro. “La settimana scorsa – ricorda l’assessore Andrea Zonta – sono state effettuate anche le prove di carico alla presenza del collaudatore, l’ing. Sebastiano Favero e tutte le prove sono risultate positive, tanto che è arrivata anche l’approvazione definitiva della Soprintendenza”.