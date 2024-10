Donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’arco del Ponte degli Alpini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spettacolare incidente ieri sera in centro a Bassano del Grappa: a farne le spese l’arco in pietra del Ponte degli Alpini, sul lato sinistro del fiume Brenta.

Intorno alle 19 una donna alla guida di una Fiat Panda, scendendo da via Gamba, è proseguita diritta invece di svoltare a sinistra in via Ferracina, schiantandosi a velocità sostenuto contro l’arco. Per fermarla non è bastata neanche a grande fioriera posta all’ingresso dello storico monumento.

Nonostante l’ora non sono rimaste coinvolti pedoni in transito nell’area e la donna non ha per fortuna riportato ferite, ma il veicolo ha riportato danni importanti. Al vaglio dei vigili le cause dell’incidente, che avrebbe provocato comunque pochissimi danni anche al pilastro dell’arco di ingresso al Ponte Vecchio, che è monumento nazionale.