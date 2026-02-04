Incendio improvviso: furgone in fiamme in via Sant’Agostino

Attimi di paura questa mattina ad Arcugnano dove, prima delle 8.30, un furgone è andato a fuoco in via Sant’Agostino. Le fiamme si sono sprigionate all’improvviso generando una densa colonna di fumo visibile ad una notevole distanza.

I Vigili del Fuoco di Vicenza, intervenuti con tre automezzi, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o a strutture vicini.

Le operazioni di spegnimento non hanno richiesto molto tempo ma il furgone è stato quasi completamente distrutto.

Nonostante le fiamme fossero molto intense e ci fosse una densa coltre di fumo, non si sono registrate feriti né persone intossicate. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al divampare dell’incendio, saranno i tecnici preposti a determinare il motivo dell’innesco.

Per i rilievi e la regolazione del traffico sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

