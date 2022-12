Orsato approda in semifinale dei Mondiali in corso in Qatar: arbitrerà Argentina-Croazia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terzo e probabilmente ultimo gettone di presenza della carriera ai Mondiali di Calcio del Qatar per l’arbitro vicentino Daniele Orsato, che sarà il “capitano” della squadra dell’Aia nella semifinale di domani tra Argentina e Croazia. Una designazione verto prestigiosa per il 47enne di Recoaro Terme, che lascia però un pizzico di amaro in bocca perchè, salvo colpi di scena improbabili, consuetudine consolidata vuole che chi dirige una gara di semifinale venga escluso dalla finalissima del Mondiale.

La mancata assegnazione di uno dei Quarti di finali giocati lo scorso week end aveva tenuto tutti gli arbitri italiani e gli amici di Orsato con il fiato sospeso, considerando che il direttore di gara italiano non era ancora stato chiamato in causa per nessuna partita delle fasi finali a eliminazione diretta.

Da ricordare che all’arbitro della sezione di Schio rimane la soddisfazione di aver aperto il Mondiale in Medio Oriente dirigendo la sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador, per poi bissare la buona prova personale di fronte a Messi e compagni, che ritroverà domani di nuovo al fischio d’inizio. Un primo indizio, forse, che l’ultimo atto della rassegna iridata non sarebbe stato assegnato all’italiano, trattandosi della seconda gara più in alto in ordine di importanza, al di là dei “meriti del campo”.

Tra gli addetti ai lavori prevale l’ipotesi che, per turnazione tra internazionali, la finalissima non potesse toccare di nuovo a un italiano dopo la kermesse 2014 in cui Rizzoli arbitrerà Germania-Argentina in Brasile. Rimane da capire se sarà effettivamente l’ultimo incontro del vicentino con la “giacchetta nera”, dopo quasi 30 anni di carriera e la ciliegina della finale di Champions League del 2020 oltre agli altri riconoscimenti.