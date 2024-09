In Villa Cordellina sfilano i big dello sport vicentino. Presenti gli olimpionici di Parigi 2024

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sorrisi d’oro, argento vivo addosso e “facce di bronzo” per celebrare i campioni vicentini dello sport, nella terza edizione di quello che rappresenta oramai un vero e proprio galà che si abbina a una serata di festa. Appuntamento del 2024 che si terrà lunedì 9 settembre, a partire dalle 20.30, nella cornice di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore. “Vicentini sul Podio” la denominazione dell’evento voluto dall’ente Provincia di Vicenza, in collaborazione con il Coni e il patrocinio della Regione Veneto, ricordando colori e metalli delle medaglie riservate ai migliori di ogni specialità. Saranno presenti e presentati tutti gli atleti vicentini che hanno preso parte alla spedizione olimpica italiana.

“Capofila” il nuotatore cresciuto a Schio Thomas Ceccon, che ha fatto portato a casa da Parigi una medaglia d’oro individuale (nei 100 dorso) e una di bronzo in staffetta, e un altro mito vivente qui delle Olimpiadi in versione invernale, il campione dello skating su ghiaccio Davide Ghiotto. Insieme a tanti altri atleti, ma anche club, con il comune denominatore di un piazzamento nazionale o internazionale appunto sul podio.



La formula è rodata, come si è spiegato ieri nel corso della conferenza stampa che precede l’evento, ricordando l’ingresso libero fino ad all’esaurimento posti: “attraverso il Coni sono state contattate tutte le federazioni sportive attive nel vicentino, che hanno segnalato atleti e squadre di categoria assoluta che nel corso della stagione sportiva 2023-24 si sono distinti per avere conquistato l’oro a livello nazionale o il podio europeo o mondiale. Presenti, naturalmente, anche i campioni paralimpici, di cui il vicentino è particolarmente ricco. E gli atleti olimpici vicentini, campioni tra i campioni“.

Madrina è Gabriella Dorio, che festeggia i 40 anni dalla medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984. Padrino è Daniele Orsato, arbitro di calcio da poco ritiratosi dal ruolo dopo i Campionati Europei. Nel corso della serata anche la novità della consegna di un premio alla carriera: andrà a Sergio Ceroni, nome noto nel mondo dell’atletica vicentina e non solo. Poi ci saranno altri riconoscimenti che si conosceranno nel corso della serata, per 10 team e 41 atleti in lista di chiamata per la serata di Villa Cordellina.

“Vicenza ha lo sport nel suo dna– commenta il presidente della Provincia Andrea Nardin – vanta una storia sportiva costellata di coppe e medaglie, vanta soprattutto un gran numero di persone che praticano sport, dai bambini agli anziani senza limiti di età né di condizione fisica, perché lo sport è per tutti e i campioni premiati ce lo dimostreranno”. Tanti e vari gli sport che saranno rappresentati e che vantano campioni vicentini: dal nuoto alle freccette, dal pattinaggio al bowling passando per il nordic walking. Fondamentale, per raggiungere grandi risultati, è avere alle spalle una buona squadra di tecnici, allenatori, società sportive, “e anche in questo il vicentino rappresenta un’eccellenza – sottolinea Giuseppe Falco, delegato Coni per Vicenza – grazie a tanti volontari che mettono a disposizione tempo e passione per avvicinare i più piccoli allo sport e crescerli con i valori dello sport”.

Ecco l’elenco completo dei premiati:

Squadre:

Asiago Vipers Hockey Inline

BMX Creazzo

Cristal Skating Team, pattinaggio artistico

Famila Basket Schio

Hockey Club Valdagno

Società Tennis Bassano

Squadra “Veneto” sezione steel, freccette (8 atleti vicentini)

Valbrenta Team asd, rafting

Vamos Vicenza Freccette

Vicenza Hockey Inline MC Control

Atleti:

Ambrosini Filippo, pattinaggio artistico

Balzi Sabrina, nuoto pinnato

Battistolli Luigi “Lucky”, rally auto storiche

Belluzzo Federica, freccette

Bernardi Chiara, power lifting

Bettega Mirko, ciclismo

Carretta Marco, padel

Ceccon Paolo, canoa

Ceccon Thomas, nuoto

Conte Bonin Paolo, nuoto

Corato Annamaria, nuoto pinnato

Cunico Cesare, arrampicata

Del Buono Federica, mezzofondo

Fracasso Alessandro, acquabike

Galvan Nicola, trail orienteering

Ghiotto Davide, pattinaggio

Ghiotto Manuel, pattinaggio

Ghiotto Roberto, nordic walking

Matteazzi Pier Andrea, nuoto

Muraro Alice, corsa a ostacoli

Nicoletti Diego, enduro

Ometto Pietro, rally

Palma Giada, distensione

Pan Francesca, pallacanestro

Pertegato Gastone, bowling

Pesavento Franco, winter triathlon

Petrosino Luca, nuoto pinnato

Pillan Siro, nordic walking

Piran Daniele, arco

Rigoldi Luca, boxe

Rizzi Davide, parkour

Rizzo Alberto, nuoto pinnato

Romito Nicola, nuoto pinnato

Rossetto Riccardo, orienteering

Sallustro Salvo, supermoto

Sesso Luigi, nordic walking

Tamiozzo Elena, hockey

Toscani Claudio, nuoto pinnato

Tronca Giulio, sport equestri

Turetta Michele, freccette

Verona Andrea, enduro