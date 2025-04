Papa Francesco è morto. Ad annunciarlo è il Vaticano: “E’ tra le braccia del Padre”

Papa Francesco è morto questa mattina alle 7.35. Ad renderlo noto è l’ufficio stampa del Vaticano, notizia subito ripresa dall’Ansa. Le condizioni di salute del Pontefice si sarebbero aggravate improvvisamente nel corso della notte passata, fino al decesso avvenuto nella prima mattina del giorno di Pasquetta, in data 21 aprile 2024.

Solo ieri, nella festività della Pasqua, in quella che d’ora in poi sarà quindi ricordata come la sua ultima apparizione pubblica, si era affacciato sulla piazza San Pietro per la benedizione urbi et orbi, ribadendo la sua invocazione per la pace nel mondo e contro il riarmo. Risale al 14 febbraio scorso il ricovero all’Ospedale Gemelli di Roma, dove Bergoglio ha affrontato le conseguenza di una polmonite bilaterale.

Jorge Mario Bergoglio, argentino, aveva 88 anni. Era nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936. Papa della Chiesa cattolica per più di 12 anni, fu eletto nel corso del conclave del marzo 2013 come successore di Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, poi deceduto il 31 dicembre del 2022. Gli inizi da Gesuita, nel 1960 l’ordinazione a sacerdote, per poi divenire nel tempo Vescovo (nella capitale dell’Argentina) e Cardinale. E’ stato il primo Papa nato in Sudamerica tra i 266 pontefici di Santa Romana Chiesa che si sono succeduti.

L’annuncio è stato dato dal cardinale Kevin Farrell, visibilmente addolorato, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

La notizia è in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.