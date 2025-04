Famila al secondo “scacco” alle Lupe. Nella tane delle padovane si va a caccia del tris

Dopo il +25 del primo atto il Famila Schio replica il successo sull’Alama San Martino di Lupari con un +36 e porta la serie di semifinale sul 2-0 dopo la doppietta di partite vinte al PalaRomare. Punteggio con margine largo: 86-50, quaterna di cestiste in doppia cifra e Salaun ad eccellere con 18 punti personali. Se dal parquet arrivano solo buone nuove per il club altovicentino, dall’infermeria qualche pensiero sulla lunga Juhasz, uscita anzitempo dal match.

Il Famila Schio punta a chiudere la pratica in tre atti. Dovrà quindi andare a sbancare la “tana” delle Lupe mercoledì sera, nella prima trasferta del secondo round playoff. Intanto arranca nell’altra sfida playoff la Reyer Venezia, sgambetta in casa dalle molisane del La Magnolia, unica outsider accreditata della coppia veneta di favorite per il titolo 2024/2025.

Bizzarro il primo quarto nel derby tra Schio e San Martino, in cui si sagna poco, 25 punti “in solido”, il parziale è di 15-10 per la padrone di casa. Al ritorno in pista le arancioni piazzano un 10-0 che dà lo strappo netto al duello, con il distacco destinato gradualmente a salire. Il reparto d’attacco di Schio comincia a prendere fiducia, la retina a scuotersi con regolarità andando alla pausa lunga con un solido +21. Dopo un timido tentativo di reazione nel terzo quarto delle ospiti, il quintetto orange piazza un nuovo parziale impetuoso (11-0) e la marcia si fa trionfale, dilagando nel finale.

IL TABELLINO DEL MATCH

Famila Wuber Schio-Alama San Martino di Lupari 86-50

Parziali 15-10, 41-24, 63-42

Famila Wuber Schio: Juhasz 5, Bestagno 8, Sottana 5, Zanardi 3, Verona 5, Salaun 18, Dojkic 13, Andrè 10, Keys 11, Laksa 8

Alama San Martino di Lupari: Simon 8, D’Alie 8, Guarise ne, Cvijanovic 11, Cedolini 0, Gilli 0, Del Pero 5, Pilatone 0, Piatti 2, Robinson 5, Bickle 11