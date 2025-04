Pasqua con incendio sul tetto di una casa privata. Tre squadre di pompieri per domarlo

Attimi di apprensione ieri ad Asiago, nel giorno di Pasqua. Poco dopo le 12,15 di domenica la segnalazione di un’emergenza ha allertato il comando provinciale dei vigili del fuoco. Un incendio ha improvvisamente avvolto il tetto in legno di una casa su due piani situata in via Don Giuseppe Viero.

L’allarme all’ora di pranzo ha mobilitato immediatamente i pompieri di turno nel week end del ponte pasquale, giunti sul posto con diverse squadre provenienti dal distaccamento altopianese ma anche da Schio e da Vicenza. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli inquilini dell’abitazione asiaghese.

Un dispiegamento di forze necessario per evitare una vasta estensione delle fiamme che potevano alimentarsi facilmente dalle strutture in legno. Di fronte all’abitazione luogo di emergenza si sono contate infatti due autopompe, tre autobotti, un’autoscala e un totale di dodici operatori vicentini del 115. Grazie al pronto intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere rapidamente le fiamme, limitando i danni a una porzione tutto sommato ridotta della copertura e intervenendo sul sottotetto per evitare un’ulteriore propagazione del rogo.

Al momento, le cause del problema inatteso risultano ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, con l’ipotesi principale che l’incendio possa essere stato innescato da un malfunzionamento della canna fumaria. Si è trattato comunque di un intervento assai impegnativo, prolungatosi fino a circa le 17 di ieri, prima del via libera al rientro dell’ultima squadra impegnata sul posto.

