Paura a Schio per il crollo di una gru in zona istituti. Quartiere senza elettricità

Paura oggi a Schio per il crollo di una gru nella cittadella degli studi. Nessuno è rimasto ferito: né operai né passanti.

La struttura, alta più venti metri, questa mattina è improvvisamente crollata sulla pista ciclabile, sulla quale nessuno era in transito. La gru era in fase di collaudo: si è accartocciata fra il condominio (che non ha riportato danni) e una cabina elettrica. L’attrezzatura serviva in un cantieri di una palazzina privata di via Tito Livio e sarebbe stata in fase di collaudo. Il quartiere è rimasto temporaneamentente privo di energia elettrica. La fornitura di energia sarà a breve ripristinata con l’ausilio di un generatore.