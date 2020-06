Piccoli anatroccoli in difficoltà nella roggia. Li salvano i sommozzatori dei vigili del fuoco

Una scena da “Paperissima” con protagoniste delle baby paperelle. Missione di salvataggio fuori dell’ordinario per i vigili del fuoco, chiamati a recuperare 8 anatroccoli dispersi in una roggia ad Arzignano, dopo essere caduti giù da una griglia metallica a maglie troppo larghe. Solo mamma anatra era rimasta all’asciutto e in salvo, ma aveva continuato a seguire i suoi piccoli dalle sponde. E’ accaduto nella mattinata di ieri, sotto gli sguardi di un po’ di gente incuriosita.

Nel frattempo alcuni passanti stavano osservando la scena e notato gli anatroccoli che tentavano, invano, di risalire il pendio del corso ai lati d’acqua. Sono stati proprio i cittadini della zona a chiedere quindi l’intervento del personale di soccorso, evitando di improvvisare e correre pericoli in prima persona.

A recarsi in zona, precisamente in via XXV Aprile, sono stati i vigili del fuoco locale con il supporto del nucleo sommozzatori di Vicenza, chiaramente non impegnati in altri luoghi domenica e quindi disponibili per l’agevole recupero dei pennuti acquatici in difficoltà vista la pendenza ai bordi che impediva loro di risalire e tornare dalla madre disperata.

Passando a setaccio alcune decine di metri della roggia, hanno recuperato ad uno ad uno gli anatroccoli dopo essersi immersi fino alle ginocchia. Raccolti i “dispersi” con una retina da pesca e adagiati su un secchio, dopo aver completato l’esplorazione e il salvataggio i sommozzatori del 115 hanno liberato gli anatroccoli restituendolo loro la libertà e soprattutto restituendoli alle cure della madre anatra, la quale dovrà stare più attenta, in futuro, a dove metterà le zampe palmate.