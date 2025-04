Fiera e rassegna cinofila al parco per festeggiare il 1 Maggio con la Mostra Mercato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci saranno gli “inquilini” dell’acqua, del cielo e della terra come protagonisti della Mostra Mercato di Dueville, un appuntamento imprescindibile da queste parti nella festa del 1 Maggio. Con un carnet di proposte e attrazioni davvero farcitissimo per l’edizione 2025 – è la 12esima, le prima a Vivaro prima del trasferimento in centro – che ormai viene ospitata nell’area verde del parco Baden Powell, spazioso e accogliente, a fianco della biblioteca.

Acqua, cielo e terra si diceva, vale a dire aquile e altri rapaci da ammirare da vicino, ma anche pesci multicolori negli acquari predisposti per l’occasione speciale, tanti ma davvero tanti animali a cui “dare la zampa” in mostra da allevamenti ma anche da giardini e cortili di fattorie: dai cani di diverse razze in concorso nell’ormai tradizionale rassegna cinofila agli abitanti delle fattorie, passando per galli e galline, asinelli, caprette, pecore, cavalli e altri volatoli ruspanti. E ancora le special guest di rettili, i varani e la tartarughe, ma la lista è praticamente senza confini.

Una proposta, quella del 1 Maggio, che di anno in anno è sempre più ricca affiancando alla 12esima edizione della “Fiera degli Uccelli” e alla Rassegna Cinofila amatoriale di primavera denominata Spring Dog Show tanti altri spunti interessanti, oltre alla presenza di assortito stand gastronomico che strizza l’occhio alle pietanze ovviamente della tradizione culinaria tipica locale. Il programma ufficiale prevede l’apertura con il sorgere dell’alba alle 6.30, con la gara canora che vedrà protagonisti gli uccellini melodiosi (fringuelli, peppole, cardellini, lucherini e altre specie), a cui seguirà l’apertura alle 8 della Mostra Mercato e l’accesso al pubblico. Nel pomeriggio, invece, alle 15, la sfilata e il concorso degli amici pelosetti a quattro zampe, con premiazioni individuali per razza e diploma per i debuttanti.

L’invito è rivolto praticamente a tutti, e di tutte le età. Non solo agli appassionati della caccia quindi agli amanti dei cani o “de sti ani” o degli animali della fattoria, o ancora agli addetti ai lavori del mondo contadino e della caccia & pesca, con tanto di trattori d’epoca in mostra. In più punti del parco cittadino saranno allestiti luoghi di intrattenimento per i bambini, con le esibizioni di artisti e giri a cavallo con carrozze e sui pony, e ancora il luna park e i giochi gonfiabili. E, pure, per i più piccoli un inedito concorso al via per i “giovani presentatori”. Tante le associazioni coinvolte di Dueville e frazioni cittadine, con patrocinio del Comune.

