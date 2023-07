Previsioni 4-6 luglio: ancora qualche temporale, poi arriva l’Anticiclone Africano

SITUAZIONE GENERALE

Correnti fresche ed instabili continuano ad affluire dall’Atlantico verso il centro-nord Italia. Giornate caratterizzate da molta instabilità dove si sono visti temporali, anche di forte intensità sul vicentino. Questa spiccata variabilità dai valori termici sotto le medie del periodo, ha però ormai le ore contate. Infatti l’Anticiclone Africano inizia a spingere verso nord, nei prossimi giorni torneremo abbondantemente sopra i 30 gradi anche nella nostra provincia.

MARTEDI’ 4 LUGLIO

Dopo i temporali notturni il cielo andrà velocemente rasserenando. Nel pomeriggio debole attività cumuliforme in montagna associata a qualche locale rovescio. Non si esclude la sera qualche cella temporalesca in pedemontana. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO

Dopo una mattinata soleggiata su tutta la provincia, nella seconda parte di giornata andrà aumentando l’instabilità sui monti. Le zone più interessate da rovesci o temporali saranno quelle del nord ovest vicentino. Temperature nelle medie del periodo con estremi termici in pianura tra 18 e 30 gradi.

GIOVEDI’ 6 LUGLIO

La situazione andrà migliorando rispetto ai giorni precedenti, anche se sul medio/alto vicentino potrà ancora formarsi qualche temporale nelle ore più calde della giornata. Temperature in aumento con punte di 31/32 gradi.