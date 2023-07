Dall’autolavaggio del nonno a 5 centri multi servizi: Brusamarello racconta una storia che sa di famiglia

Più che un’azienda, una grande famiglia dove le varie generazioni ancora si alternano negli impegni quotidiani ben miscelate al prezioso contributo dei dipendenti, alla ricerca di un servizio sempre più di qualità.

A raccontarlo è il patron della Brusamarello, Alberto Buson, rappresentante di una storia imprenditoriale iniziata ancora negli anni Sessanta grazie a nonno Stefano che aprì un lavaggio proprio a Schio. Una piccola attività cui negli anni si è affiancata quella dell’officina specializzata nei pneumatici e che ha visto poi l’ingresso dei figli Oscar, Giorgio, Mariano e la madre di Alberto, Alida, addetta alla contabilità. Una forza che nel tempo ha portato all’apertura di ben altri quattro punti operativi: dopo Schio infatti, nel 1983 apre Thiene che avrà dal 2001 il nuovissimo negozio disegnato tra gli altri anche dallo stesso Buson, nel 1993 Torri di Quartesolo, nel 2010 Limena e infine da metà 2015 Padova.

Gomme, meccanica auto e moto, centro revisioni, ma anche cristalli oltre che, in tempi recenti, il servizio noleggio: questi i servizi erogati con grande professionalità ed efficienza da un team in formazione continua. “La gomma tonda e nera si trova dappertutto – spiega Alberto Buson – ma la Brusamarello si sforza davvero ogni giorno per essere un’azienda ‘clientocentrica’, dove chi si rivolge a noi anzitutto trova un sorriso. Sembrerà una banalità: ma chi entra nei nostri negozi magari sa che deve spendere una cifra non prevista e ha poco tempo da perdere. Così, oltre alla cortesia, cerchiamo di offrire un servizio a 360°, compreso appunto il nolo in linea con tempi nei quali il senso del possesso è sempre meno forte”. Ed è proprio in questa ottica che si inserisce anche l’ultima pensata in casa Brusamarello, il noleggio a lungo termine: con Rent Max, un noleggio a breve, medio e ora anche lungo termine di veicoli commerciali per aziende e privati, il cui lancio ufficiale sarà salutato da un momento convivale il prossimo 6 luglio dalle 17.30 nella sede di Schio.

Ma a monte la differenza la fa sempre il fattore umano quasi in un lungo cerchio che si chiude e torna sempre alla centralità di figure che nonostante la tecnologia non hanno mai trovato una sostituzione: “Abbiamo un metodo di lavoro molto processato, dove i tempi sono stringenti e serrati specie in alcuni particolari momenti dell’anno, ma il nostro personale è altamente specializzato e affronta dei corsi di approccio alle situazioni e alla clientela che ci permette di essere performanti in modo più che soddisfacente – commenta ancora Buson che ha rivolto un pensiero particolare alla quota rosa delle sue maestranze – ragion per cui non posso che ringraziare di cuore chi in questi anni ha fatto grande la Brusamarello e ci consentito di evolverci. Persone di spessore e di grande, oltre che rara, qualità umana che sono veramente la nostra forza: condividendo con loro anche i nostri successi, siamo diventati quello che siamo”.