Previsioni 8-10 agosto, il gran caldo è alle porte. Da domenica sopra la media
Evoluzione generale
Anticiclone subtropicale africano in estensione verso le nostre latitudini, con temperature in graduale aumento in tutto il Veneto con valori di calore che si assestano sopra la media da venerdì e specie da domenica.
Venerdi 8 agosto
Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto la regione, con totale assenza di precipitazioni e temperature in aumento, per quanto moderato, rispetto al giorno precedente. Valori prossimi alla media fino al primo mattino e poi sopra la media in modo leggero/moderato nel corso del fine settimana.
Sabato 9 agosto
Condizioni climatiche analoghe nella giornata successiva, che non prevede addensamenti di nuvole tali da favorire perturbazioni, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nuovo slancio in avanti del calore nelle temperature.
Domenica 10 agosto
Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento in maniera decisa, assestando coì i valori sopra la media della stagione e ben al di sopra dei 30 gradi.
Tendenza generale
Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.
