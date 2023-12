Primi tenui fiocchi di neve anche in pianura. “Spruzzata” notturna sulla Pedemontana

Prima neve che si posa in collina, prima neve che si osserva cadere dal cielo in pianura, troppo “tenue” per lasciare il manto bianco che caratterizza l’ultimo periodo dell’autunno e ancor più l’inverno ormai alle porte. Con i primi assaggi della stagione fredda che nella serata di lunedì e ancora più nella notte hanno portato qualche fiocco a scendere dal cielo sopra il Vicentino, con l’area della Pedemontana, in collina, a svegliarsi con un velo bianco posatosi nelle ore più fredde.

Se le montagne di media quota che segnano il confine tra Veneto – nei confini del Vicentino – e il Trentino Alto Adige avevano già avuto ampia anticipazione nei giorni precedenti con le nevicate scese lasciando il “segno” (bianco), nei giorni scorsi, i primi cristalli di ghiaccio per così dire misti alla pioggia sono scesi ieri sera e, previsioni alla mano, potranno scendere nelle prime ore del mattino in provincia.

Immagini e post descrivono la situazione meteo in tempo reale in più zone “imbiancate” dai 600 metri di quota in su. Da Arsiero per l’area della Val d’Astico, la zona montana intorno al massiccio del Pasubio e da Recoaro, oltre che dall’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni, foto già successive che sembrano segnare il passo dell’autunno che “prepara” la strada alla stagione gelida per eccellenza, mentre le temperature si accomodano appena sopra gli zero gradi.

Alcuni tra i Comuni hanno già attivato i primi piani neve, mettendo in preallerta le dotazioni di mezzi spargi sale o ghiaia per lo sghiacciamento e macchinari spazzaneve, sempre con il prezioso supporto dei volontari di Protezione Civile in caso di bisogno, in particolare sulle vie di comunicazione che portano alle contrade sparse sulle colline e sui monti vicentini.