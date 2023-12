Previsioni meteo 5-7/12, dopo i primi fiocchi in pianura un generale miglioramento

SITUAZIONE GENERALE

Nella scorsa notte i fiocchi hanno fatto la loro comparsa fino a quote molto basse, con locali leggere imbiancate anche su alcune aree di pianura dell’alto Vicentino. In collina a 500 metri di quota sono caduti dai 3 ai 6 centimetri di neve fresca. Questa debole perturbazione ormai si è portata verso i Balcani lasciando dietro di sé le prime schiarite sul nostro territorio. Nei prossimi giorni bisognerà fare attenzione con le gelate notturne, soprattutto dove è arrivata la neve.

MARTEDI 5 DICEMBRE

La mattina il cielo è nuvoloso per nubi basse in tutta la provincia. Nella seconda parte della giornata in arrivo schiarite sempre più ampie a partire da ovest. Non si escludono in serata delle riduzioni della visibilità per l’addensamento di possibili banchi di nebbia sul Vicentino meridionale. Temperature massime in lieve aumento.

MERCOLEDI 6 DICEMBRE

Inizialmente il cielo sarà sereno ovunque. Nel corso della giornata nubi in aumento sull’alto Vicentino. Non ci saranno fenomeni di rilievo in questa giornata. In serata schiarite via via più ampie. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, estremi termici in pianura tra -1 e 8 gradi.

GIOVEDI 7 DICEMBRE

Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla nostra provincia. Diffuse gelate notturne anche in pianura con le temperature che scenderanno al di sotto dello zero. Nelle ore più fredde della giornata rischio nebbia sul vicentino meridionale.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nella giornata di venerdì una perturbazione atlantica dalla Francia si porterà verso l’Italia, lambendo marginalmente il nostro territorio con possibili deboli fenomeni sul vicentino occidentale dove i fiocchi cadranno fino a quote collinari. Bel tempo nel fine settimana con rinforzo dell’Alta Pressione.