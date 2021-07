Raffiche di vento sul Vicentino: via le nubi e attenuazione nel corso della giornata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo un fine settimana caratterizzato da instabilità e tempo variabile in tutto il territorio Vicentino, dalla seconda parte della domenica è tornato a far capolino il sole, grazie anche alle prime folate di vento intermittente che giunge da nord-est. Escluse precipitazioni nel Vicentino e in generale in Veneto, a breve termine, con un aggiornamento delle previsioni meteo previsto nel primo pomeriggio da parte del servizio meteo regionale.

Tra le ultime ore della notte e la mattinata di lunedì si sono fatte più insistenti le raffiche di vento, nelle previsioni di Arpav Veneto per passare poi da forti a moderate nel corso della giornata, fino a scemare del tutto.

Per il momento non si segnalano danni in conseguenza delle sferzate d’aria particolarmente intense tra le 7 e le 9 del mattino, ma si attende il report dei vigili del fuoco per nelle prossime ore a sopralluoghi conclusi. Il servizio decentrato di Arpav prevede per la giornata odierna cielo in genere sereno o temporaneamente poco nuvoloso, specie in montagna nelle ore pomeridiane per un po’ di attività cumuliforme.

Temperature minime in contenuto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve calo su quelle montane mentre le massime saliranno in quota, altrove subiranno variazioni lievi di carattere locale. Per la giornata di domani non ci saranno scostamenti significativi in pianura, mentre in aree di montagna si annuncia una bassa percentuale di possibilità di accumuli di nubi e precipitazioni piovose, ma solo a carattere locale.