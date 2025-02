Vento forte, a Torri di Quartesolo volano via i banchi del mercato. Parchi chiusi a Vicenza

La perturbazione che porterà oggi nel Vicentino pioggia, neve anche in collina e vento forte ha provocato attimi di paura questa mattina in centro a Torri di Quartesolo, fra gli ambulanti e le poche persone presenti al mercato settimanale nel parcheggio antistante il Comune.

Il vento forte, infatti, ha fatto “volare” i banchi del mercato, senza provocare per fortuna feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati dalla caserm di via Farini a Vicenza. “Le improvvise e forti folate – spiega il sindaco Gianluca Ghirigatto – hanno gonfiato a vela il tendalino del furgone di un ambulante, piegandone i bracci meccanici e inclinando pure il mezzo”.

A Vicenza Parco Querini, parco dell’Ippodromo e il Giardino Salvi sono stati chiusi, intorno alle 11 di questa mattina, in via precauzionale per il forte vento che sta colpendo la città di Vicenza. Al momento non si segnalano altre criticità in provincia di Vicenza.

“Di solito un vento così forte – aggiunge il sindaco di Torri di Quartesolo Ghirigatto, che nutre un gran passione per la meteorologia, tanto da essere fra i fondatori del progetto di divulgazione scientifica Meteo in Veneto – l’irruzione di aria artica ha provocato un nucleo retrogrado che abbattendo la temperatura in pochi minuti ha provocato anche questew forti folate di vento, che di solito si fermano sulla costa ma che in questo caso hanno riguardato anche la nsotra pianura”.