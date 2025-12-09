Serie C, niente porte immacolate: ponte con doppio pareggio per “Lane” e “Arzi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il ponte dell’Immacolata restituisce le due squadre vicentine di serie C con un punto in più per ciascuna, frutto dei pareggi “elettrici” conquistati dal L.R. Vicenza leader a Novara – raggiunto nel recupero – e dall’Arzignano Valchiampo in casa contro la banda Under 23 dell’Inter. Un 2-2 in trasferta e un 1-1 interno che rappresentano due mattoncini utili nella corsa ai rispettivi target dei club vicentini.

Si è giocata la 17esima e terzultima giornata di andata nel week end, con i biancorossi che “regalano” due punti al redivivo Lecco tornato a vincere dopo due ko di fila, ma pure che ne guadagnano uno sull’Union Brescia, caduto mestamente nel derby con il Lumezzane, e per di più al Rigamonti sull’erba di casa. In entrambi i casi, punteggio di 1-0, con anche il Citta a perdere terreno, battuto dal Trento sempre col risultato da “minimo sforzo”. Tornando alla sponda Ovest Vicentino, bene l’Arzignano che inanella il terzo risultato utile consecutivo per la prima volta nella stagione 2025/2026.

In Piemonte è incappato nella “legge novarese”, impantanandosi in un pareggio contro gli specialisti del segno X, l’undicesimo punto singolo per loro in 17 partite. Ancora una volta, a costare caro ai veneti è l’eccesso di foga dei giocatori di mister Gallo, rimasti in dieci e in inferiorità numerica, e quindi ad annaspare nel finale di gara. A segno entrambe le punte scelte dal tecnico berico in partenza, Morra su rigore e Stückler, che appare oggi il più in forma e il più prolifico tra gli attaccanti biancorossi. Il rosso sventolato a capitan Costa, al 15′ della ripresa per doppia ammonizione, giunge sul 2-1 per il Lane, risultato parziale che era maturato già nel primo tempo. Allo stadio Piola sarà sofferenza da qui alla fine.

Un penalty si vede anche allo stadio Dal Molin, con Mattioli a sprecarlo dal dischetto ma a farsi perdonare poco più tardi, nel 1-1 con l’Inter junior. Per i giallocelesti bis in casa, con tanto di posticipo serale (alle 20.30) della domenica con ospite la Pro Patria, stessa replica anche per il L.R. Vicenza, che rimane lontano dal Menti per far visita stavolta alla sempre ostica Pergolettese, domenica alle 14.30.

I VIDEOHIGHLIGHTS DELLE VICENTINE DI SERIE C

